Ledere uden skyld

2017 HAVDE et tema. Vi kan kalde det ansvarsforflygtigelse.

Kort før jul fik vi at vide, at ingen embedsmænd stilles til ansvar for den svigtende kontrol med skatteydernes penge, som førte til sagen om udbytteskat, hvor staten lod sig narre for et monstrøst milliardbeløb.

VI SKATTEYDERE herude på den rigtige side af virkeligheden kan kun undre os.

I den såkaldte Tibet-sag konkluderede en kommission, at to mellemledere i etaten helt på egen hånd fandt på at bryde grundloven ved at beordre samtlige tibetanske demo-flag indsamlet, så Kinas præsident ikke blev fornærmet under sit besøg, og Danmark dermed gik glip af gode handelsaftaler.

Tror nogen på den?

Da Esben Lunde Larsen var miljø- og fødevareministeren, løj han ligefrem. Han blev spurgt om ministerielle planer for at komme de såkaldte kvotekonger til livs. Der var ikke nogen, svarede Lunde. Men det var der, og det vidste han.

Men ’går den, så går den-kulturen’ er almindelig og anerkendt på Christiansborg. Her har man en regel, der sætter alle andre regler ud af kraft.

EN MINISTER MÅ GERNE LYVE eller vildlede Folketinget, så længe 90 mandater ikke kræver ministerens afgang.

Sandt og falskt er relativt. Nogle husker måske Christian Friis Bach (R), der i SR-regeringen måtte forlade sin post som udviklingsminister. Bach havde ikke engang løjet. Hans embedsfolk havde givet ham forkerte oplysninger, som han godtroende videregav til Folketinget. Og løgn er vel, når man bevidst taler usandt?

Men hvis der ikke skal lyves, hvem har så i virkeligheden ansvaret for, at Skat har tabt et trecifret milliardbeløb de sidste ti år?

TÆNKER MAN, at det har den nuværende finansminister, Kristian Jensen, som var skatteminister, da lavinen af ulykker blev udløst tilbage i midten af forrige årti, er man utvivlsomt tæt på sandheden.

Den nuværende statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, må regnes med. Samt – naturligvis – de otte forskellige skatteministre, der, siden Kristian Jensen sad på posten, har forsømt at rette op på, at statskassen hvert år taber omkring 25 milliarder skattekroner.

MAN KAN SIGE, at det har de alle, og dermed har ingen.

Små fejl, forsømmelser eller fortalelser har typisk store konsekvenser for den enkelte politiker. Gigantiske brølere er oftest konsekvensløse.

I 2017 fandt en anden milliardskandale sted. Banedanmarks arbejde med at udskifte gamle togsignaler i hele landet blev meddelt forsinket i yderligere syv år fra 2023 til 2030 samt erklæret tre milliarder kroner dyrere. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) blev bedt om at fortælle, hvem der havde skylden. Han svarede: ’Det har virkeligheden.’

MEN I DEN virkelige verden er det sådan, at bliver man taget i at lyve eller i grov forsømmelse eller svindel i forbindelse med sit arbejde, er der en konsekvens. Sådan er virkeligheden for os andre.