Leger med ilden

MENS PARTIERNE i Folketinget slås om den nødvendige lovgivning, breder der sig kritik af myndighedernes håndtering af minksmitten.

Alle eksperter er enige om, at en udbredelse af smitten kan få fatale følger for folkesundheden.

KKE MINDST efter at man har fundet en særlig virus-variant hos mink, der kan true en kommende coronavaccine, fordi den har vist sig at være mindre modtagelig over for antistoffer.

Derfor bliver man harm, når man støder på sjusk og slendrian hos de myndigheder, der skal inddæmme og eliminere smitten.

TAG DETTE skrækeksempel, som minkavleren Hanne Møller Kristensen fra Hjallerup i det nedlukkede Nordjylland har beskrevet i Jyllands-Posten:

Hun, hendes mand og søn ville selv aflive dyrene. Det har de prøvet mange gange tidligere. Men myndighederne insisterede på, at der skulle bruges ’autoriserede’ containere til de døde kroppe.

’Der kom da også en container. Den var utæt. Så det varede ikke længe, inden det sivede med blod og uhumskheder ud af den. Denne containers indhold blev efter nogen tid læsset om i to andre – men så var de fyldte, og omlæsningen gav problemer med blod og væske fra de døde kroppe ud over gårdspladsen. De fyldte containere blev ikke afhentet, og der kom ikke flere. Så måtte vi stoppe med aflivningen, for hvor skulle vi gøre af de døde kroppe,’ spørger hun.

DENNE BERETNING fra det virkelige liv skabte selvfølgelig vrede i Nordjylland over myndighedernes dilettanteri og laden stå til.

Og vreden voksede i styrke, da det kom frem, at Fødevarestyrelsen havde hyret et sjak på 30 rumænske løsarbejdere til at stå for aflivning af de smittede mink. De kom kørende hertil fra Rumænien fem og fem og boede i campingvogne.

Samtidigt konstaterede Sundhedsstyrelsen, at ’langtfra alle relevante personer lader sig teste i tilstrækkeligt omfang.’

FØDEVAREMINISTER Mogens Jensen har ansvaret for, at minksmitten bekæmpes hurtigt og effektivt.

Men det kræver mere end blot at stille op på pressemøder og videregive sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

MÅSKE SKULLE HAN begynde at lytte til de mennesker, der står midt i problemerne. Det drejer sig faktisk om liv og død.