LEV MED DET - ELLER FORBYD NATUREN

EN VIDEO af seks tyres voldsomme parringsforsøg i Mols Bjerge på to køer i brunst har sat dele af Danmark på den anden ende. Dødsstraffen blev hurtigt eksekveret over fire af gerningsdyrene.

Tyrenes daglange jagt på de to køer er stærkt ubehagelig at bevidne. For mange dyreelskere er tyrenes adfærd chokerende – og en bissende flok toppolitikere fra Venstre brøler ’dyremishandling’.

Partiet har kaldt miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn i samråd om de sex-hungrende tyres ’gruppevoldtægt’.

KRITIKKEN HAGLER ned over Molslaboratoriet, der med såkaldt ’rewilding’ – genskabelse af vild natur – har udsat kvæg og heste på 1.200.000 kvadratmeter, hvor dyrene passer sig selv. Der har også været kritik af, at hestene bliver for udmagrede om vinteren.

Annonce:

SLAGSMÅLET OM ’rewilding’ udstiller en dobbeltstandard for dyrevelfærd. Dansk landbrug producerer op mod 150 millioner dyr årligt. Deres lidelser sikrer os mad til overflod, hundredtusinder af arbejdspladser og vigtige eksportindtægter.

Men mange husker Venstres forsvar for burhøns på et areal svarende til mindre end et A4-ark. Vi kender forholdene for kyllinger, svinefabrikkernes fastspændte søer og malkekøerne, som aldrig forlader stalden. Landbruget eksporterer spæde tyrekalve i titusindvis til et plagsomt tremmekalve-liv, hvor de helt sikkert aldrig møder en ko i brunst.

DIREKTØREN FOR Molslaboratoriet forklarer, at det fritgående kvæg indgår i et forsøg, som søger løsninger på den biodiversitets-katastrofe, som udrydder tusindvis af arter: Insekter, krybdyr og fugle. De to forulempede køer er altså forsøgsdyr.

Dyreforsøg bruges i stor stil af virksomheder og forskere inden for landbrug, fødevarer, medicin og kosmetik. Vi ved det godt. Men de ofte grumme forsøg foregår skjult i laboratorierne.

Annonce:

TILVÆRELSEN SOM forsøgsko i tilstræbt fri natur på Mols må for eksempel være himmelsk sammenlignet med de apatiske, fastspændte artsfæller på Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum, som har fået opereret store glughuller helt ind i vommen. Formålet er at teste nyt foder til de danske kvæg-bønder.

DERFOR ER Venstres særlige omsorg for forsøgsdyrene på Mols rørende. I TV 2-nyhederne torsdag var EU-parlamentariker Asger Christensen hjemme fra Bruxelles, så han fra sin kostald kunne give kritikken af regeringens dyremishandling ekstra tyngde.

I samme indslag afviste dyreelsker og tv-vært Sebastian Klein påstanden om dyremishandling. Han forklarede, at der i naturen foregår sex, vold, incest og voldtægter.

– Vi er ikke vant til at se det helt tæt på. Når dyrene opfører sig mere naturligt, kan de virke stødende, sagde han.

OG KØERNE det hele handler om? Begge ofre har det heldigvis godt ifølge deres dyrlæge.

Når de to S-ministre står til hudfletning på samrådet, burde de svare: ’Lev med det eller forbyd naturen’.

Men det tør de næppe.