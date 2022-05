LEV MED DET

DEN ER ALTID GAL med Thomas Treo, synes mange. De bliver vrede på ham. Engang blev der på grund af en Justin Bieber-anmeldelse oprettet en indsamling på Hestenettet.dk til at hyre en lejemorder.

Lige nu er nogle vrede over Treos anmeldelse af dokumentarfilmen ’Me-dina’. En film, som Treo kalder ’følelsesporno’ i sin anmeldelse. Anfægtelsen er, at Ekstra Bladets musikanmelder optræder – dog uden at blive nævnt – i få sekunder med en notesblok i dokumentaren, der åbenbart fremstiller Medina som offer og medierne som bøddel.

DET HEDDER f.eks. i musik- og filmmagasinet Soundvenue:

’Det er kritisabelt, at Ekstra Bladet har ladet sin musikanmelder Thomas Treo anmelde den nye film om ’Medina’, som han selv har en lidet flatterende rolle i.’

Lad os med det samme rette magasinets faglige uformåen. En anmelder er subjektiv. En anmelder kan anmelde hvad som helst. Om det så er anmelderens egne anmeldelser, eget morgenhår eller egen mor.

EKSTRA BLADET har som mål at være Danmarks frieste medie. Ytrer nogen noget aldeles tåbeligt, er vores hoved-regel, at det må falde tilbage på afsenderen selv. Reglen gælder også for Thomas Treo. Hos os handler kritik ikke om, hvem der taler, men om, hvad der siges. Om, hvor velbegrundet dette er. I ’Medina’ kastes en masse overskrifter åbenbart op som ’godtgørelse’ af, at Medina angiveligt er forfulgt.

THOMAS TREO forfølger ingen. Han er – hvis det endelig er sådan, vi skal formulere det – lige kritisk over for alle. Enhver ordentlig anmelder skriver sin egen mening helt uden hensyntagen til andres. Eller til nogen form for politisk korrekthed.

TREO ER provokerende, ja. Hvilket afstedkommer megen opstandelse. Megen krænkelse, om man vil. På Ekstra Bladet er vi indædte modstandere af krænkelseskultur. Vi glæder os over at have en anmelder, der skriver uden andet for øje og øre, end hvad der er lige foran ham. Og i øvrigt den eneste kendte anmelder i hele Danmark. Hvor mange anmeldere har Politiken f.eks. ikke? Og kan nogen nævne en eneste?

OM DOKUMENTAREN ’Medina’ skriver Treo, at ’det hele ligner et meget langt realityprogram, hvor selvoptagetheden er blottet for humor, selvironi og kritisk sans.’

Vi vil gerne anvende dette skudsmål om den evigt tilbagevendende opstandelse over Thomas Treo selv.