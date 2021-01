LEV OP TIL DIT NAVN, JOY

DER ER foreløbig ikke meget glæde ved det nye år. Alt er lukket, børnene keder sig derhjemme, og vi voksne er efterhånden desperate. Coronaen muterer, så der praktisk talt hver dag indføres nye for- og påbud.

TIL SIDST må vi vel kun samles med skyggen af os selv. Og værst af alt: Det hele fortsætter formentlig frem til påske. Eller endnu længere.

DERFOR ER der brug for opmuntring. Det er nu, vi skal hjælpe hinanden.

Her på Ekstra Bladet vil vi samle et idékatalog over virtuelle glæder i coronamørket til fri afbenyttelse.

Det kan være rundvisninger på steder, man aldrig har haft adgang til, bingo på nye, fantasifulde måder eller den sjove rygepause. Lad fantasien blomstre.

MEN DET ER vel også på sin plads at bede om en hjælpepakke fra højeste sted.

DET ER NU, kulturminister Joy Mogensen skal træde i karakter. Hun sidder på en guldgrube af opmuntrende muligheder til at gøre vores coronahverdage sjovere.

Joy skal bare leve op til sit fornavn og se sig selv som opmuntrings- og forlystelsesminister.

DER ER tusindvis af kunstnere og andre talentfulde mennesker, der går og keder sig lige så meget som alle os andre. Lad os sætte en bølge af glæde i gang. Joy må sætte alle de hjemsendte offentligt ansatte kulturmedarbejdere inden for teater, musik, sport og museer i gang.

UDSKRIV NOGLE konkurrencer. Lav nogle koncerter på nettet. Lær folk at spille tennis virtuelt.

Eller hvad med, at Skattestyrelsen laver en quiz, hvor gevinsten er en måneds gratis skat.

Så skal der nok komme gang i tingene.

DET ER da det, Mette vil kalde samfundssind.