ISABELLA ARENDT ER blevet konservativ.

VI HAR OGSÅ en statsminister, der først var rød, derpå blev grøn og netop har erklæret, at hun også godt kan være blå.

OG VI HAR EN tidligere statsminister, der nu frejdigt forsager fire årtier som borgerlig, hvis bare det giver ham en plads midt på dansk politiks sofacykel.

VI HAR DERTIL tidligere kommunister og socialister, der har lagt revolutionen bag sig og lydløst som kirketjenere i bløde sko har bevæget sig frem i dansk politiks kirkeskib til både syndsforladelse og ministerposter.

VI HAR ALTERNATIVET, der er blevet til flere alternativer. Vi har Ida Auken, der er gået fra SF til de radikale og så til Socialdemokratiet, fordi hun er ’idealistisk pragmatiker’. Hvilket vi her på avisen oversatte med hjælp fra ’Admiralens vise’ i ’Pinafore’.

Auken er ’politisk set liberal, socialistisk, højresindet radikal’. Vi har Inger Støjberg, der var fuldtonet ’ja’ til EU, men gerne sætter sin lid til at være ’nej’ i et forsøg på et comeback. Formentlig med et halehæng af andre bitre borgerlige.

DANSK POLITIK ER OVERRENDT af parti- og afhoppere. Fordi dansk politik er gået fra et ’vi’ til ’mig’. Enten nægter man at acceptere sit partis demokratiske beslutning om, at ens politiske kapital er opbrugt. Eller man aner en lettere løbebane med færre forhindringer ved et hurtigt holdskifte.

ALLE SYNES MOTIVEREDE af personlige karriereudsigter. Snarere end af politiske skel. Sidstnævnte er tilsyneladende aldrig mere uoverstigelige, end at alle tidligere holdninger kan konverteres til nye standpunkter. Hvor modsatrettede disse end må være.

– Jeg kan ikke undlade at få den tanke, at der er noget, der hedder levebrødspolitiker, siger kristendemokraten Stig Grenov til Ekstra Bladet om at have mistet Arendt til Det Konservative Folkeparti.

HER PÅ BLADET synes vi, det er mere end en ’tanke’. Vi rubricerer nu Arendt under den slags, der spørger, hvad partiet og Danmark kan gøre for dem, snarere end hvad de selv kan gøre for partiet og Danmark.

ISABELLA ARENDT ER BLEVET konservativ i en åbenbaring, antager vi.

Den tidligere leder af Kristendemokraterne er gået fra pacifist til det stik modsatte. Og fra at proklamere, at dansk udlændingepolitik er ’grufuld’, til at underkaste sig den.

DET MEST BEMÆRKELSESVÆRDIGE er, at ingen synes rigtigt overraskede.