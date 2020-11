Levebrødspolitikeren slog løgneren

Jeg er ikke vild med Joe Biden. For mig repræsenterer han alt for meget af det, jeg foragter ved politik, ligegyldigt om det er i USA eller herhjemme. Han er levebrødspolitiker fra øverste hylde, der har ernæret sig ved politik uafbrudt siden 1973, altså i 47 år. Han forstår spillet i korridorerne, taktikken og måderne teknokratisk at sætte modstandere skakmat i den amerikanske kongres.

Men hvad ved han om at have et rigtigt arbejde i det USA, han nu sandsyneligvis skal være præsident for? Hvad ved han om den daglige kamp for job og sikre sine børn uddannelse og et bedre liv, end man selv har haft?

Lige om lidt bliver han 78. Det ville svare til, at Venstre sidste år ikke havde valgt Jakob Ellemann-Jensen, men hans far Uffe som ny formand. Eller at Mogens Lykketoft om fire år, når han er 78, afløser Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet.

Jeg er ikke aldersfascist. Men det går jo ikke med Biden. Prøv bare at se, hvordan han går. Han går som en gammel mand med små, usikre skridt. Hvilke nye moderne tanker kan vi overhovedet forvente fra den kant?

Trump har løjet 22.000 gange i de fire år han har været præsident, ifølge New York Times. Alligevel har lidt under halvdelen af amerikanerne stemt på ham. Disse amerikanere hader alt, hvad Biden står for af indspist Washington D.C. og politisk overklasse. Nu skal Biden favne dem. Bringe amerikanerne sammen. Skaffe job og økonomisk fremgang til alle de, der stemte på Trump, fordi de fandt han i det mindste lyttede til dem. Selv en Obama med sine brillante talegaver og ungdommelige udstråling ville have svært ved at løse den opgave.

Der er ingen grund til at tro, vi får et bedre og stærkere USA med Biden. Vi får en præsident, der ikke lyver direkte, men som alligevel vil blive beskyldt for at have stjålet magten af de meget vrede Trump tilhængere. Trump ødelagde den amerikanske sammenhængskraft, og den kommer Biden som en svag præsident uden fuld støtte i Kongressen ikke til at blive manden, der genskaber. Han vil kunne drifte nationen mere professionelt, men ikke andet.

Tilbage står, hvordan kan det være, at verdens største demokrati ikke havde bedre bud på en ny præsident end en løgner og en aldrende levebrødspolitiker?