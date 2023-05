MINKSKANDALEN og balladen om Mette Frederiksens rolle er et grotesk eksempel på, hvordan man kan smyge sig uden om ansvaret. Der skal ’bare’ mobiliseres et politisk flertal, som siger ja og amen til at lukke sagen.

Men minkene spøger stadig på Christiansborg. Det skyldes tidligere juraprofessor Jørn Vestergaard, som er kommet med et forslag om, at fremtidige undersøgelseskommissioner får mulighed for at vurdere ministres juridiske ansvar. Det er kommissioner i dag afskåret fra ifølge loven.

MINKSAGEN AFFØDTE et halvt års politisk tumult om, hvorvidt uvildige advokater på vegne af Folketinget skulle vurdere, om der var grundlag for at rejse en rigsretssag mod statsministeren.

Både Venstre og Moderaterne var oprindeligt for, men Mette Frederiksen slap af krogen, da SVM-regeringen blev dannet. Det sørgede Jakob Ellemann og Lars Løkke for med eklatante løftebrud.

Annonce:

EN NÆSTEN ENIG opposition – fra Nye Borgerlige til Enhedslisten – bakker op om Vestergaards forslag.

De ræsonnerer, at når kompetente jurister har brugt lang tid på at sætte sig ind i en sag og skrevet en kommissionsrapport, så er de også bedst egnede til at drage konklusioner om ministres ansvar. En slags Lex Mette.

REGERINGEN er ikke overraskende lodret imod. Justitsminister Peter Hummelgaard har således udtalt til Jyllands-Posten, at ’generelt er jeg skeptisk indstillet over for skridt, der kan bidrage til en unødvendig retliggørelse af det ansvar, ministre har over for Folketinget.’

Oversat til dansk betyder det, at justitsministeren foretrækker, at politikere frem for jurister skal bedømme, om ministeransvarlighedsloven eventuelt er overtrådt.

Annonce:

DET SKAL NEMLIG efter regeringens mening fortsat kunne lade sig gøre, at en statsminister uden lovhjemmel egenrådigt kan beordre nedlæggelsen af et erhverv med store menneskelige og økonomiske følger og slippe godt fra det uden at påtage sig et ansvar.

Der blev altså sat punktum i minksagen i en situation, hvor der ikke blev draget en konklusion om Mette Frederiksens ansvar, fordi V og M droppede deres krav fra valgkampen.

-MAN SIDDER med en fornemmelse af, at der er foregået noget helt klart ulovligt, lyder det fra DF-formanden Morten Messerschmidt.

Og Danmarksdemokraternes gruppeformand Peter Skaarup tilføjer: -Jeg tror, at mange danskere sidder med en utrolig dårlig smag i munden.

HVIS VESTERGAARDS forslag vedtages, får vi klare retningslinjer i fremtiden. Men det er regeringen tilsyneladende ikke interesseret i.