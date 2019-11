EKSTRA BLADET HAR i flere artikler beskrevet, hvordan Thisted Kommune mishandlede 88-årige demente Kamma ved måned efter måned at spænde hende fast med en stofsele til hendes seng og kørestol de fleste af døgnets timer.

Ofte var hun svedig og gnedet ind i sin egen afføring, og hun kæmpede for at slippe fri.

KUN PÅ GRUND AF ihærdighed og stædighed hos de pårørende er Kamma i dag sluppet fri af selen. Beslutningen om at fastspænde den gamle dame er et brud på serviceloven, hedder det i en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Og Kamma har fået en helt anden livskvalitet og livsglæde, efter hun er kommet fri, siger familien.

HER KUNNE SAGEN være endt, hvis ikke Alzheimerforeningen havde spurgt landets kommuner, hvordan de bruger stofseler på deres plejehjem.

Resultatet er alarmerende: Mere end en fjerdedel af kommunerne benytter fortsat seler til at spænde syge gamle fast til sengen, selv om det kan være livsfarligt.

EN 85-ÅRIG KVINDE i Aalborg blev således fundet kvalt efter flere timer uden opsyn. Og i Viborg fandt man en ældre kvinde blå og hængende ud over sengekanten med stofselen helt oppe om brystet.

PÅ BAGGRUND AF undersøgelsen står en række politiske sundhedsordførere frem og erklærer, at de er ’rystede’. Det plejer at være automat-reaktionen, når politikere konfronteres med barske sager fra det virkelige liv. Og så sker der som regel ikke mere.

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTER Astrid Krag lover dog at gå et skridt videre. Men først engang til næste år, når Ankestyrelsen er færdig med at undersøge kommunernes anvendelse af stofseler over for borgere med demens.

Sagen skriger ellers til himlen efter hurtig indsats. Det må være åbenlyst for alle, at Kamma og mange andre anbringes i stofseler, fordi der er mangel på tilsyn.

Kommunerne er pressede på økonomien, og derfor tvinges plejehjemmene ofte til fastspænding, fordi det er en billig løsning frem for reel pasning af de ældre.

SKAL DER FLERE lig på bordet, før du skrider til handling, Astrid Krag?