Lige lovligt langt ude

Onsdag 25. november sagde en dansk justits-minister fra Folketingets talerstol, at han synes, det ’kører af sporet’, når ’debatten bliver gjort til et spørgsmål om jura’.

Ja, hvad skal man med alle de der love og regler? Er de ikke bare i vejen for, hvad Danmark har brug for?

Eller sagt uden ironi: Er nogen venlig at gøre justitsminister Nick Hækkerup begribeligt, at grundloven er til for at beskytte borgerne? Det er derfor, han som justitsminister er sat til at værne om den. Hans job er ikke at beklage, at loven står i vejen for hans statsministers vilje.

’Hasteforespørgsel med statsministeren om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink’ i Folketinget i går gik således som forventet.

’Grundlovsbrud’, blev der sagt på stribe fra diverse partier. ’Folkesundhed’, svarede statsminister Mette Frederiksen. Hun benægtede nogensinde at have givet en ordre. Mette er – som det længe og fejlagtigt blev hævdet om cykelrytter Rolf Sørensen i sin tid – ’ren’. Hvilket vi skrev forleden på denne plads under overskriften ’Skindmanøvre’.

Mette Frederiksen svarede ikke reelt på nogen forespørgsler. Hun talte konsekvent uden om alle spørgsmål og antydede tilmed, at de borgerlige ikke går op i danskernes sundhed. Oppositionen krævede regeringens afgang. Dertil forlangte blå blok en kommissionsundersøgelse.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ønsker derimod ’en uvildig undersøgelse’. Hvilket er ’christiansborgsk’ for, at ingen taler under vidneansvar, og alle kan slippe afsted med at skjule, hvad de vil. Og med vanlig sans for ubeslutsomhed ønskede de radikale en ’parlamentarisk undersøgelse.’ Hvilket vistnok er noget midt imellem.

For en gangs skyld har blå blok ikke bare fat i noget – den har ganske enkelt ret.

Når grundloven brydes af en regering, skal der selvsagt en kommission til. Så må der nøje og under vidneansvar redegøres for, hvad der reelt er sket. Ikke kun fordi minkfarmere uretmæssigt er blevet frataget deres hverv og ejendom. Ikke alene fordi det er embedsværkets eneste chance for at blive renset for den skyld, regeringen har hældt ud over det. Men fordi en statsminister og en justitsminister hævder, at lov og orden ikke rigtig har noget med sagen at gøre.

Det har alt med det at gøre. Og det er netop her, Nick Hækkerup vender sagen på hovedet. Nøjagtig ligesom dengang han hævdede, at mere overvågning er lig mere frihed.

Læg loven til side, stol trygt på os, er hans budskab. Det kan på ingen måde anbefales.