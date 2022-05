SELVFØLGELIG HAR Nick Hækkerup ikke valgt en direktørpost for Bryggeriforeningen til. Han har valgt jobbet som Danmarks justitsminister fra. Så det gode spørgsmål er: Hvad er det, Nick Hækkerup flygter fra?

En udbredt udlægning blandt flere ’politiske analytikere’ har efterplapret den officielle forklaring. Det er krævende at være justitsminister, og Hækkerup vil have en kortere arbejdsdag bla-bla-bla, men han var dygtig, og hans afgang er et stort tab for Mette Frederiksen.

DETTE FORTÆLLER BLOT, at den kritiske indsats blandt Christiansborg-analytikere gerne må højnes. Den må godt række ud over at optræde med ’jazz-hands’ til pressemeddelelser.

Lad os gætte på, at i løbet af kort tid vil den nye justitsminister, Mattias Tesfaye, meddele, at sigtelserne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for landsforræderi frafaldes: Ja, det var uheldigt, at sagen kørte af sporet, og at Justitsministeriet var så længe om at nå frem hertil.

Men nu er det gået i glemmebogen, og der er en ny minister.

Det var sikkert lige til øllet, at Hækkerup nåede ud.

LAD OS TILLIGE gætte på, at når minkkommissionen om en måneds tid aflægger rapport, er der stærk kritik af Justitsministeriets håndtering af sagen. Herunder ikke mindst Rigspolitiets ’actioncards’ og deres trusler mod minkejerne. Men også det er gået i glemmebogen, og der er ny minister.

’Jeg ville gerne have afsluttet sagerne,’ udtalte Hækkerup ved sin aftrædelse mandag om FE- og minksagerne. Mmmh, helt sikkert, Nick!

HÆKKERUP VAR alt i alt en formynderisk og magtarrogant justitsminister. Han hævdede ufortrødent, at mere overvågning er lig mere frihed. For som alle ved, har overvågningssamfund været de mest frie gennem tiderne. Lad os fremhæve Nordkorea eller det tidligere DDR. Han ønskede på kinesisk manér ansigtsgenkendelse indført som politiværktøj. Han advokerede for at give politiet lov til at overvåge og registrere borgeres færden med gps uden indhentning af retskendelse.

Det er muligt, alt dette er, hvad ’politiske analytikere’ forveksler med en ’driftssikker minister’. Som borger må man kalde det, hvad det er: En politiker præget af og alt for glad for totalitært tankegods.

NU HAR VI SÅ fået at vide, at øl ’er et koncentrat af den danske folkesjæl i form af livskvalitet, mangfoldighed og stolthed.’ Og at ’blive en del af’ dette er modsat et big brother-samfund i virkeligheden Nick Hækkerups vådeste drøm. Derfor forlader han en regering, i hvilken en af de fremmeste bekymringer er unges alkoholforbrug.

Vi antager, at Nick Hækkerup lyver. Og mener at have mere at have vores udsagn i, end Hækkerup har i sine.