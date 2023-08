Lizette er pinlig

DER ER SIKKERT folk i fagbevægelsens top, som har gået og tænkt, at det var da også en skam med Lizette Risgaard. Hun var nu en god leder for os, også selv om hun i festligt lag ikke kunne holde fingrene fra herrenumser.

Men nu er der trøst til de triste. Lizette Risgaard har nemlig ladet sig interviewe til Jyllands-Posten, og her viser hun én gang for alle, hvorfor hun ikke duede som leder.

DA SKANDALEN BRØD ud i foråret, fortrød hun sin opførsel, men nu fortryder hun, at hun fortrød. Hun mener alligevel ikke, at hun har gjort noget galt. Hun har ikke taget på nogen, og hvis hun endelig har, så har det kun været i en god mening som en mor, der klapper en søn. Og nej, hun har bestemt ikke været for fuld til fester.

Det passer unægtelig ikke med de mange beretninger, som Ekstra Bladet og Berlingske i foråret kunne bringe fra både ofre og øjenvidner. De tegnede et tydeligt billede af en FH-formand, som ikke kunne opføre sig ordentligt.

I SIN BEGEJSTRING over at kunne bringe et stort ’Lizette græder ud’-interview glemte Jyllands-Posten desværre at forelægge Risgaards udtalelser for os, så vi kunne svare på hendes angreb på vores journalistik. I stedet gennemgår vi i dag hele skandalen – inklusive alt det, Risgaard i foråret beklagede og undskyldte.

Nu trækker hun det hele tilbage.

TIL GENGÆLD mener hun stadig, at hun da sagtens kunne være blevet siddende som leder, mens der kørte en advokatundersøgelse af gramserierne. Hun truer endda i interviewet med et ’retligt efterspil’ mod sine virkelige eller indbildte fjender. Vi ønsker god fornøjelse og glæder os til at dække den retssag.

MEN MÅSKE skyldes truslerne bare, at Risgaard er ualmindeligt glemsom. I foråret fulgte hun FH’s vedtagne politik for krænkelser, der siger, at det er den krænkedes oplevelse, som er afgørende: Hvis folk oplever, at de er blevet krænket, så er de blevet krænket.

Så Risgaard lagde sig fladt ned og beklagede, at hun havde fejlbedømt nogle situationer, at hun havde overskredet andres grænser, og at hun havde glemt at tænke på, at hun havde magt over andre. Men alt det er nu glemt. Nu er det kun Risgaards egen oplevelse, der tæller, og den er, at hun ikke gjort det mindste galt.

ADVOKATUNDERSØGELSEN ER på trapperne, men uanset hvad der står i den, har Risgaard udleveret sig selv: Hun har intet forstået, intet lært og er uden respekt for andres oplevelse af sin adfærd. Det er pinefuldt at læse, men mon ikke man i FH er lettet over at være sluppet af med hende.