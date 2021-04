Løber fra regningen

RASMUS Prehn blev i mange år blandt de politiske journalister anset for at være et presseliderligt bløddyr. Man skulle virkelig have speed på, hvis han ikke skulle løbe én op og tale meget om ingenting.

NU ER han fødevare- og landbrugsminister, og det er åbenbart hans evner som konfliktsky pleaser, der fik Mette Frederiksen til at pege på Prehn, da forgængeren Mogens Jensen skulle hænge på minkskandalen. Så var hun sikker på ikke yderligere at få bønderne på nakken.

DER lå et fiks og færdigt udspil til en klimaaftale for landbruget fra Mogens Jensen. Den smed Prehn direkte i makulatoren og startede forfra. Udspillet ville gøre ondt på landbruget, mente han og regeringen. Uden at nogen vist kan forestille sig, at Mogens Jensen ligefrem var en underafdeling af Veganerpartiet.

PREHN har lovet at komme med sit eget udspil her efter påske. Ingen aner, hvad der står i det. Men han har i en stribe interview de sidste par uger talt om, at landbruget ikke tilnærmelsesvis kommer til at møde klimakrav som alle andre brancher. En slags damage-control på forhånd, selv om han er meget tåget. ’Prehn lyder fornuftig, selv om vi egentlig ikke ved, hvad han mener,’ lød det fra landbrugets hoforgan, Landbrugsavisen, da Prehn havde været i Børsen.

PREHNS hovedbudskab er, at det er så synd for bønderne: De skylder 300 milliarder væk. Går en hel masse af dem fallit, fordi der bliver stillet klimakrav til dem, river de måske lokale banker med i faldet. Uduelighed belønnes åbenbart.

PREHN erkender også blankt i sine prøveballoner i pressen, at det bliver andre brancher og danske husholdninger, der nu må belave sig på at betale ekstra til klimakampen i stedet for de stakkels landmænd.

TRUSLEN fra Prehn og landbruget er, at hvis man stiller klimakrav til bønderne, koster det tusindvis af arbejdspladser. Og ja! Der ryger arbejdspladser. Men hvis andre brancher nu skal presses endnu mere på klimaredning, ryger der endnu flere arbejdspladser! Bare ikke i landbruget og dets følgeindustri.

PRISEN for samfundet bliver også mangedoblet. Et faktum, der er gentaget igen og igen, blandt andet af den miljøøkonomiske vismand. Men det preller af.

SOLIDARITETEN hos Prehn er altså med dem, der løber fra regningen – og fra de høje klimamål, han selv kørte sin valgkamp på. Han magter åbenbart ikke at løfte opgaven, men støtter i stedet et forgældet, forstokket erhverv.

TIL gengæld er Mette Frederiksen stolt af at være inviteret af Joe Biden til klimatopmødet Leaders Summit on Climate om et par uger. Hun skal fortælle om, hvor store klimavisioner vi har. Statsministeren skal nok ikke lige nævne Prehn og bønderne i sin tale. Så går tilhørerne da ud og kaster op.