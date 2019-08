DER ER ET løftebrud på vej. Socialdemokraterne svigter sandsynligvis deres vælgere. Dette er, hvad man må konkludere, når man læser interviewet med Danmarks nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), i Ekstra Bladet i dag.

SOCIALDEMOKRATERNES helt store arie om tidlig tilbagetrækning for arbejdsmarkedets nedslidte toner formentlig nu ud på en falsk node. Det var som bekendt ’Arnes tur’, hvis socialdemokraterne kom til, som S-kampagnen lød i valgkampen.

PETER HUMMELGAARD forsøger at omskrive dette til, at hans parti godt kunne tænke sig, at det blev sådan, men det vil være andre partier i Folketingets skyld, hvis de nedslidte skuffes.

SOM MAN OGSÅ kan læse i dagens avis, hopper sosu-assistenten Bente Surel Hansen ikke på den. 58-årige Bente har været på arbejdsmarkedet, siden hun var 16 år. Hun har slidgigt, har de sidste 20 år taget smertestillende medicin og mener, beskæftigelsesministeren skal levere.

– Ellers er det løftebrud, som hun konstaterer.

BENTE SUREL HANSEN har ret. Ligesom bryggeri-arbejderen Arne er hun en af mange. 39 procent af danskerne har stadig fysisk arbejde. Sosu’er, murere, tømrere, jord- og beton-arbejdere, slagteriarbejdere, lagerarbejdere med mere. Mange af disse satte 5. juni deres lid til tilbagetrækningsløftet. Store grupper af vælgere flyttede formentlig fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet på grund af løftet.

DE KAN ALLE nu konstatere, at Mette Frederiksen formentlig ikke leverer. Hendes beskæftigelsesminister er siden valgkampen end ikke nået et komma nærmere at svare på afgørende spørgsmål: Hvem skal have ret til tilbagetrækning? Hvor skal pengene komme fra? Og hvordan vil han skaffe flertal?

KORT FØR VALGET indgik den borgerlige regering sammen med radikale og Dansk Folkeparti en aftale om seniorpension, der lige nu er nedslidte danskeres bedste mulighed. Alligevel siger Peter Hummelgaard: – Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at Dansk Folkeparti – eller andre partier, for den sags skyld – skulle sige til mange af disse mennesker, at der desværre ikke kan komme en løsning til dem.

DET SKAL Dansk Folkeparti eller andre partier heller ikke. Det er åbenlyst Socialdemokratiets opgave. Dertil har de andre allerede vedtaget deres egen løsning, så hvad vrøvler ministeren om?

SKULLE DANSK FOLKEPARTI blive vælger-frygtsomme – hvilket socialdemokraterne åbenbart sætter deres lid til – vil DF kun have opnået en eneste ting: Et løftebrud vil ikke længere være på vej, men ankommet.

DET VIL BLOT være DF’s løftebrud med det tab af integritet, der følger med.