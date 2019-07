Løgnen om Vestager

NEJ, Margrethe Vestager har ikke nået fået et ’topjob i EU’. Ikke sådan rigtigt. Hun deler et næstformandskab med en hollænder, der heller ikke kunne få topjobbet.

Det var ikke, hvad Vestager selv eller – sært nok – den samlede danske EU-journalist-stand havde sat næsen op efter.

MEN LAD DET ligge. Det var hele tiden – modsat danske mediers heppekors-dækning af valget til kommissionsformand – urealistisk, at Vestager blev formand. Den nye ledelse i EU er således en EU classic: Unionen er et spil med 28 deltagere, og til sidst vinder Tyskland. Efter aftale med Frankrig.

Der er ikke noget med ’if you can’t join them, beat them’, som Uffe Ellemann i sin tid gnæggede ved EM-finalen i fodbold i 1992 oven på Danmarks ’nej’ til Maastricht-traktaten.

VALGET AF DEN tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen – der ligesom Vestager foreløbig kun er nomineret til godkendelse i parlamentet 15. juli – befæster den klassiske EU-anfægtelse, der stadig mangler at blive anerkendt i Bruxelles: Det demokratiske underskud.

Der var lagt op til, at EU-borgerne havde en figenblads-deltagelse med i valget via den såkaldte ’spidskandidat-model’. Her indstillede de forskellige politiske grupperinger i det folkevalgte parlament deres kandidater. Hvilke regeringslederne kunne tage op. Men modellen blev fejet af bordet. Ursula von der Leyen blev trukket op af skuffen.

DEN TYSKE forsvarsminister står for det modsatte af danskernes holdning til EU. Hun er føderalist. Leyen går fuldtonet ind for, hvad vi i Danmark er imod. Såsom en EU-hær samt økonomisk og retsligt samarbejde.

Margrethe Vestager får desuden kam til sit hår, hvis hun vil føre de radikales udlændingepolitik. Den nye tyske kommissionsformand går ind for stram migrantkontrol. Det er derfor, ungarnske Viktor Orbán har kasseret hollandske Timmermans til fordel for Leyen. Og der er i øvrigt heller intet ved den nominerede EU-ledelse, der ligner et stort bankende hjerte for klimaet. Tværtimod visnede de grønne fuldstændigt i magtkonstellationen.

MAN KAN MED god ret sætte spørgsmålstegn ved, om Vestager repræsenterer danske borgeres EU-holdning. Hun går ind for et andet EU, end danske vælgere med deres forbehold giver mandat til.

Visse jubler alligevel højlydt over, at Vestager lander ’det største EU-job, nogen dansker har haft’. Det er bare ikke sandt. Henning Christophersen var også næstformand. Og han var det uden at dele posten med nogen.

MAN KAN SELVFØLGELIG også lovprise, at der nu sidder kvinder i toppen af EU. Tillykke hermed. Men Ursula von der Leyen skal tydeligvis nok lade vide, hvem der har bukserne på.