Løj du, Jakob?

ENTEN HAR Jakob Ellemann løjet for Folketinget. Og så bør han ikke komme tilbage som minister. Eller også blev forsvarsministeren ført bag lyset af sine egne. Og så bør der rulle hoveder blandt de ansvarlige uniformer.

En række politikere på Christiansborg føler sig med god grund vildledt i en særdeles grov sag om våbenhandel til milliarder. Politikerne i Folketingets Finansudvalg fik sølle to timer til at hastegodkende en gigantisk våbenhandel til 1,74 milliarder kroner for nyt artilleri og raketkastere fra den kontroversielle israelske våbenproducent Elbit Systems. Det gamle artilleri har Danmark doneret til Ukraine.

Når det skulle gå så allerhelvedes stærkt med at købe nye våben, skyldtes det, at tilbuddet var ved at udløbe, lød forklaringen fra Jakob Ellemann-Jensen. Kontrakterne skulle 'underskrives snarest muligt og inden udgangen af januar', skrev forsvarsministeren til Folketinget.

MEN DET VAR ikke sandt. Tilbuddet udløb i virkeligheden først fem måneder senere. Der var ingen grund til hastværk, afslørede netmediet Altinget i fredags. Og det er en vaskeægte skandale. Politikerne har naturligvis også stået i kø for at skolde Ellemann og kræve en forklaring på vildledningen.

Folketinget har allerede en gang nægtet de krigsglade, danske generaler at købe artilleri fra den kontroversielle israelske våbenfabrik Elbit Systems. Det var tilbage i 2015, og det var der en god grund til. Den israelske våbenfabrik leverer nemlig den ammunition, som den israelske hær bruger i Gaza og på Vestbredden, ligesom en lang række pensionskasser ikke investerer i Elbit Systems, fordi våbenfirmaet gang på gang er blevet mistænkt for at producere ulovlige klyngebomber.

DET BURDE OGSÅ have diskvalificeret firmaet denne gang. Men krigen i Ukraine har åbenbart fået politikerne til at suspendere almindelig god moral. De havde ellers også tilbud fra Sydkorea og Frankrig, som man kunne have valgt i stedet.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen har set sig nødsaget til at skrive et brev til Folketinget og hælde vand ud af ørerne. Selvom regeringen har flertal i bagdelen. Oppositionen kan ikke gennemtrumfe en undersøgelse af sagen eller vælte Ellemann.

Det er et demokratisk problem. Jakob Ellemann-Jensen er stadig nede med stress, så han kan ikke forklare miseren. Men denne sag bør undersøges til bunds. Og Ellemann skylder i den grad svar. Løj du, Jakob? Eller blev du også ført bag lyset? På Ekstra Bladet skal vi nok huske at kræve svar, når du vender tilbage til august.