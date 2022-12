Løkke er løs

VENSTRE-PATRIARK Bertel Haarder har ofte sagt, at Lars Løkke har ni liv.

Det passer ikke. Ifølge de seneste rygter om en regeringsdannelse – lige nu inklusive Løkke og Moderaterne – må tallet være tocifret.

Det ligger os fjernt her på bladet at advare Mette Frederiksen om noget, men har hun tænkt igennem, hvem hun her giver lov til at være med på broen af skibet Danmark?

VI KAN KUN sige det på samme korte måde, som vi plejer: Det er ikke dansk politik, der har brug for Lars Løkke. Det er omvendt.

Men vi er behørigt imponerede. Vi har haft statsminister-Lars og privat-Lars.

Og så har vi haft amts-Lars, diverse minister-Lars, bilags-Lars, GGGI-Lars, formands-Lars og forhenværende-Lars, moderat-Lars med mere.

Og nu får vi – muligvis – her-har-I-mig-tilbage-Lars.

VI TALER RET BESET om en politiker, hvis op-og-ned-kurve man skal over i kryptovaluta for at finde mage til.

Lars Løkkes angivelige comeback ER sigende om dansk politik i almindelighed såvel som om Løkke i særdeleshed. I dansk politik er man overvejende enig. Utilfredshed bunder oftest i hierarkier. I karriereudsigter – eller mangel på samme.

LØKKE HAR IKKE været bleg for at påstå, at der mangler et parti i midten af dansk politik, selvom det modsatte er tilfældet. Og så kommer Mette Frederiksen – vupti – og vil danne bred regering. Og Venstres nye formand løber hende endda logrende i møde.

Man mindes Jakob Ellemann så sent som i 2020 strippe tidligere finansminister Kristian Jensen for al hæder, ære og tillid, da denne forsigtigt foreslog et samarbejde med socialdemokraterne.

LARS LØKKE HAR altid haft mere fat i tiden, end tiden har haft fat i Løkke. Hvilket ikke gælder for hans afløser som formand for Venstre.

Det er muligt, Mette Frederiksen giver hånd til Løkke med åbne øjne. At hun tæller fingrene bagefter. At hun sørger for, at alt løsøre er surret fast, og for, at kun hun tegner streger på søkortet, når en ny regering stævner ud.

MEN TALER RYGTERNE om Løkke i regering sandt, er det i lyset af de seneste år i dansk politik forbløffende. Det synes dertil skæbnesvangert, måske ligefrem farligt. Ikke for Løkke, naturligvis. Men – som ofte før – for hans omgivelser.

Der er en pris for alting i politik. Vi har bare aldrig rigtig set Lars Løkke betale den. Ikke engang da han skulle have nye underbukser.

MEN VI BEKLAGER os ikke her på bladet. For os bliver det en fest. Og dermed har vi vist med rigeligt vægt varskoet vejrudsigten.