Løkke må også væk

DANMARK har brug for et stærkt oppositionsparti, men det ser ud til at have lange udsigter. Rollen var ellers tiltænkt Venstre, som fik et ganske fornuftigt valg, men nu bliver kræfterne brugt på en opslidende magtkamp med meget få vindere.

DEN SENESTE uges begivenheder har vist, at Kristian Jensen aldrig bliver formand for Venstre. På det punkt er hans dage talte. Men han er ikke den eneste taber i det magtspil, der for tiden martrer Danmarks liberale parti.

NÅR LARS LØKKE ikke engang formår at samle Venstre, kan han selvfølgelig heller ikke samle noget, der bare ligner en fornuftig opposition til den socialdemokratiske regering.

DE FLESTE er vel også klar over, at Lars Løkkes dage som Venstres leder er ved at rinde ud. Han gør ikke sit parti en tjeneste ved at blive siddende. Dertil har han haft for mange møgsager. Vi har ofte på denne plads beskæftiget os med Lars Løkkes moral eller mangel på samme. Tøjsager og kvotekonge-koks vil forfølge ham til evig tid.

HANS ROLLE i den nuværende magtkamp i Venstre er heller ikke for køn. Han opererer pr. stedfortræder. Han har sendt bulldoggen Claus Hjort Frederiksen i felten, men Løkke har givet ham alt for lang snor.

CLAUS HJORT overvurderer tydeligvis sin egen betydning, og da han fra sin plads som menigt medlem af Venstres folketingsgruppe meddelte, at det delte formandskabs tid er forbi, ramte han helt forbi skiven. Claus Hjort trampede på en mand, der ligger ned. Det er det rene Vilde Venstre. Nu mangler der kun en hængning ved daggry.

DET DELTE formandskab er en aftale fra 2014 indgået mellem Lars Løkke og Kristian Jensen. Og det er vel kun de samme to, der kan ophæve den. Claus Hjort har som Lars Løkkes væbner overspillet sin rolle, og dermed har han kun båret yderligere ved til bålet.

HVIS IKKE oppositionen alene skal tegnes af den yderste højrefløj, er Venstre nødt til at fjerne begge personer i det delte formandskab og finde en ny leder, der samle partiet og skabe et konstruktivt alternativ til den nuværende regering.

DET ER SÅ længe siden, at man næsten helt har glemt det, men der var engang, hvor Venstre stod for ordentlighed og god borgerlig moral. Det begyndte at smuldre under Anders Fogh på grund af løgnen om krigen i Irak, og det gik for alvor galt under Lars Løkke, der mener, at dobbeltmoral er dobbelt så godt.

VED LANDSMØDET i november får Venstre en gylden chance for at vaske tavlen ren og begynde på en frisk med en ny leder. Sker det ikke, vil striden i partiet fortsætte i det uendelige.