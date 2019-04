Løkke skal ikke stjæle valget 

Lige nu tester Lars Løkke Rasmussen, om han kan få os til at hoppe på endnu et flygtningevalg.

Før påske så vi det groteske pressemøde med tre Venstre-ministre, der førte den mest absurde form for ’folkeoplysning’ længe set. Og her hen over påskedagene bliver vi bombarderet med budskaber på de sociale medier om alle de ulykker, der vil falde ned over os, hvis Socialdemokraterne får regeringsmagten.

Men det er spin. Det er udtryk for et totalt desperat forsøg på at stjæle valget fra os danskerne. Løkke er bagud. Langt bagud. Og nu forsøger han at vinde på frygt.

Men flygtninge er ikke det vigtigste tema i Danmark mere. Vi får ikke en invasion fra Afrika, hvis Mette Frederiksen rykker ind i statsministeriet. Der er bred politisk enhed om at føre en stenhård flygtningepolitik, og det bakker 80 % af befolkningen op om.

Så stop dig selv, Lars Løkke. Vi gider ikke endnu et valg med frygten for fremmede som tema. Vi har brug for at løse de vigtigste problemer for Danmark i 2020’erne.

Lad mig i flæng nævne et skattesystem, som er brændt sammen. Vi mangler klare svar på, hvordan politikerne vil hjælpe syge mennesker, der risikerer at skulle gå fra hus og hjem, fordi reglerne er blevet umenneskelige og rigide. Og hvad nytter det med grænsekontrol og stramme udlændingeregler, hvis verden drukner i affald, og indlandsisen smelter? Det skylder vi den næste generation svar på.

Midt under valgkampen i 2015 var blå blok også på hælene, og nogle meningsmålinger spåede, at Thorning-regeringen kunne genvinde flertallet. Så præsenterede Venstre pludselig en omfattende asylreform, de lovede ’straksopbremsning’ i asyltilstrømningen og fortalte samtidig, at hvis Socialdemokraterne fortsatte, ville Danmark bliver oversvømmet af flygtninge. Frygt med frygt på.

Glemt var, hvad Løkke sagde forud for valgkampen: ’Vi skal kæmpe om, hvem der har den bedste plan for Danmark – ikke hvem der kan tegne det mest skræmmende billede af modstanderne’. Det er åbenbart kun ord som bruges i skåltaler.

Men Løkke skal ikke få lov til at gøre det igen. Og der er håb i den forbindelse. Det var således tankevækkende, at Løkkes bedste ven, Kristian Thulesen-Dahl, i sit påskeugebrev fokuserede på det nære.

Han havde besøgt Vestjylland og her hørt, at det, der optager folk, er ’at man skal være sikker på, at Danmark hænger sammen. Også når det kommer til infrastruktur. Men også sundhedsområdet, muligheder for huslån i landdistrikterne, udlændingepolitikken og ulveproblematikken var også emner, der optog mange.’

For selvfølgelig er der problemer med parallelsamfund. Men så lad os da tale om, hvordan vi løser integrationen, i stedet for at spille på frygten.

God påske.