LØKKES HUS

LARS LØKKE foreslår ’en værdighedsydelse til skæve eksistenser’ i det danske velfærdssamfund. Ikke for noget, men har manden tænkt over, hvor præcist han hermed definerer sin egen ansøgning om at få lov at fortsætte i dansk politik?

LØKKE ER i gang med at bygge sit politiske hus kaldet Moderaterne. Der er endda rejsegilde, hævder han i Politiken.

Må jeg påpege, at det er en uheldig metafor. Løkke har i de seneste år gjort sig mest i nedrivningsbranchen. Dertil synes det godtgjort, at rygterne om hans mesterskab i politisk håndværk har været lidt overdrevne.

LARS LØKKE opererer bedst som solorytter. Og helst uden manual. Derfor holder kendte politikere fra blå stue, der ellers er i opløsning og vrimler med politiske flygtninge, sig tydeligvis fra hans projekt. Løkke er ikke en holdspiller. Det er imidlertid en analyse, Løkke er stærkt fortørnet over:

’Jeg er ved at kaste op over hele den her sniksnak omkring dette projekt, og klogskaben der løber ud af ’Besserwisserne’, ’Tirsdagsanalysen’, og hvad det ellers hedder. Jeg kender ikke til nogen håndbog for, hvordan man starter et nyt parti,’ som Løkke siger til Politiken.

TJAH, MÅSKE kunne man begynde med at have en politik. Og derpå sætte et hold bag denne politik. Det er bare en idé til fri afbenyttelse. For selvom Løkke nu har forfattet en lang kronik, og han dertil er blevet interviewet, synes Moderaterne fortsat ikke at have noget egentligt politisk program. Hvilket har været symptomatisk for projektet.

Først sikrer man sig, at man kan blive medlem af landets øverste politiske forsamling. Derpå kan man altid opfinde, hvorfor man skal være medlem.

SOM JEG tidligere bemærket på denne plads, så er Moderaterne – trods en erklæring fra Løkke om at ville bryde blokpolitikken – ikke kommet for at råde bod på en åbenbar politisk mangel, som danskerne fortvivlet står og råber på. Det er ikke dansk politik, der har brug for Løkke. Det er Løkke, der har brug for dansk politik.

DEN FORHENVÆRENDE statsminister og Venstre-formand maler derfor et skønmaleri af sit eget og sit nye partis fortræffeligheder i sin kronik. Det er vidtløftige udsagn som ’en drøm om at skabe et endnu bedre Danmark, der baserer sig på frihed, frisind, virkelyst og fremgang.’ Et grundlag, partiet stiftes på, når vi når grundlovsdag, lover Løkke.

DET LIGNER ikke et rejsegilde. Snarere en ejendomsmægler, der iført nogle fortegnede plancher i douche farver står og aflirer en annoncetekst. Alt imens han bedyrer, at selvom byggegrunden ligner en bar mark, så er der indflytning 5. juni. Man er ligesom selv ude om det, hvis man skriver under, må vi konkludere.