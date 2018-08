Løkkes jobjagt

For enhver pris: For to år siden kom Lars Løkke Rasmussen tilbage fra sommerferie med bulder og brag. I lommen havde han en kæmpe plan, der skulle reformere Danmark. Statsministerens 2025-plan blev iscenesat som præsidentens tale til nationen – transmitteret direkte fra Marienborg Slot på Facebook.

Planen blev et kæmpe flop.

I år vil Lars Løkkes tilbagekomst fra sommer- ferien minde om en sniger. Det er længe siden, Løkke har haft store planer.

Det eneste, vi hidtil har set til ham, var, da han iført sommer-fuldskæg lykønskede vinderen af cykelløbet Danmark Rundt. Torsdag holder Venstre så gruppemøde, som er det officielle startskud til den politiske sæson. Og derfor er det relevante spørgsmål: Hvad er egentlig Løkkes projekt frem til valget, som senest kommer til juni?

Det korte svar er: At skaffe sig selv et nyt job.

Løkke får intet større gennemført frem til valget – dertil er mistroen og uenigheden mellem primært Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for stor. Logisk burde det betyde, at Løkke udskriver et hurtigt valg i efteråret, måske allerede her i august.

Modellen kunne være et frækt finanslovs-udspil med milde gaver til stort set alle danskere. Det kan så danne bagtæppe for Løkkes valgkamp. Men risikoen er overvældende. Hvad hvis det fejler? Så er han ikke statsminister og partiformand længere, men arbejdsløs. Topposter i udlandet eller i det private har han efter sigende længe søgt forgæves efter.

Eneste reelle mulighed er at blive Venstres spidskandidat til Europa-Parlaments-valget i foråret. Et fedt millionben uden for meget arbejde. Vi ved, at Løkke er en mand, der har brug for pengene. Ellers havde han vel selv betalt for underbukser, habitter, ferier og meget andet.

Venter Løkke med et valg til det nye år, kan han ikke blive kandidat til Europa-Parlamentet.

VLAK er heller ikke en mulighed efter næste valg. Det har Dansk Folkeparti gjort klart, og en regering med Dansk Folkeparti forekommer mere end usikkert.

Tilbage er, at Løkkes laver det ultimative skaktræk og hopper i armene på Mette F. Hun kan blive statsminister, og Løkke kan blive finansminister.

Og vupti! Så har han også et job efter næste valg – vel at mærke hvis han kan holde sit eget parti i skak ved endnu en tur i ministerbilerne.

Det bemærkelsesværdige er, at afgørelsen om, hvornår vi får valg, ikke beror på, hvad der er bedst for Danmark, men hvad der er bedst for Løkke. Ligesom hans virke som leder af både regeringen og partiet alt for længe har været det.

Vi taler om en mand, der vil have et job for enhver pris.