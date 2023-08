Løkkes politiske lov

ILLUSIONISTEN i dansk politik gør det igen. Leder af Moderaterne Lars Løkke Rasmussen frembringer på ny et imponerende nummer:

Han syntes ikke, det var i orden, at Jon Stephensen blev i Folketinget som løsgænger i stedet for at gå sin vej og overdrage Løkke og kompagni sit mandat. Til gengæld er det i orden, at hans søn, Bergur, er rendt af pladsen hos Venstre og har taget sit EU-mandat med over til farmand.

ADSPURGT AF Ekstra Bladet, hvorfor Bergur godt må skifte parti og beholde sit mandat, når Jon Stephensen ikke må, svarer Løkke dybest set, at intet er godt, hvis ikke det er godt for Moderaterne. Og vi er nok nødt til at gøre det endnu mere klart. Det Lars mener, er, at intet er godt i dansk politik, medmindre det er godt for Lars - eller Lars' søn. Vi taler en slags Lex Løkke, om man vil.

Annonce:

Lars Løkke Rasmussen er en mand, der opfinder, forvrænger eller ændrer virkeligheden efter eget forgodtbefindende. Hvilket selvsagt forekommer lige lovlig lunefuldt for os, der synes, at reglerne bør være de samme for alle.

TIL GENGÆLD kommer det ikke bag på nogen, at en mand, der trods høj løn skulle have sine underbukser betalt, har haft konstant rod i barregnskabet og fløj på første klasse, da miljøet skulle reddes, ofte ændrer spillereglerne, hvis han kan slippe afsted med det. Hvorfor han da også på et tidspunkt delte sig selv op i at være henholdsvis statsminister-Lars og privat-Lars. Han skiftede behændigt mellem de to alt efter bekvemmelighed - og hvor han kunne undgå ansvar.

Lad os her minde om, at Bergur Løkke Rasmussen udtalte, at han ganske rigtigt talte med far Løkke om sit partiskifte til Moderaterne. Men det var mest som far og søn, lød det. Ikke blot er Bergur i færd med at overtage familieforetagendet, men tydeligvis også dets forretningsmetoder, som vi dengang konkluderede.

Annonce:

'HVIS HAN VILLE Moderaterne det godt, skulle han jo drage den fulde konsekvens og forlade Folketinget,’ lød det for nylig fra Lars Løkke om Stephensen.

Må vi i tilgift minde om Løkkes egen sortie fra Venstre. Ligesom Jon Stephensen meldte han sig ud af sit parti og blev løsgænger. Og Løkke ville ikke Venstre det ’godt’. Han forlod partiet, som gik han i slowmotion bort fra en eksplosion, han selv havde antændt. Men det er det rene trylleri. Der er som sagt bare andre regler for Løkke og søn.