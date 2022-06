Løkkes realityshow

DET LIGNER et nyt realitykoncept.

For ikke så længe siden sprang Lars Løkke Rasmussen ud som sømand og realitystjerne i Kanal 5-programmet ’Over Atlanten’. Nu har den detroniserede Venstre-kaptajn sat kursen stik øst – direkte mod en tilbagevenden til Christiansborg.

I en spritny måling fra Voxmeter står Løkkes parti, Moderaterne, til at få 3,7 procent af stemmerne, hvilket vil udmønte sig i syv mandater på Borgen.

DEN MARKANTE FREMGANG (i tidligere målinger lå Moderaterne under spærregrænsen) kommer efter lanceringen af Løkkes lettere gakkede kandidathold, der tæller notabiliteter som Rosa Eriksen, kendt som ’Bubbly’ fra realityprogrammet ’Kongerne af Svendborg’, den to gange fyrede teaterchef Jon Stephensen samt foredragsholderen Jeppe Søe, der tidligere har stiftet bekendtskab med realitygenren qua sin tjans som kommunikationsrådgiver for Anni Fønsby.

En broget skare – suppleret af partiets kronprins, Jakob Engel-Schmidt, der mest er kendt for, at han i 2018 blev knaldet for narkokørsel. Han er samtidig eneste kandidat, ud over Løkke selv, med en form for politisk tyngde.

MAN SKAL ALTSÅ lede længe for at finde politisk substans i Løkkes kandidatfelt. Men vælgerne har tilsyneladende lugtet, at underholdningsværdien bliver helt i top, hvis/når Moderaterne gør deres indtog i Folketinget.

Satte man den altoverskyggende partiformand Lars Løkke og ti af de mest prominente navne blandt kandidaterne ind i et lukket hus – som i det hedengangne realitykoncept ’Big Brother’ – ville man utvivlsomt få fremragende fjernsyn og eminent underholdning.

KANDIDATERNE ER mildest talt uforudsigelige. Deres eneste fællesnævner er velsagtens det kaos, de kan udløse i det politiske landskab, hvor de formentlig vil være over hele pladen.

Lars Løkke Rasmussen har proklameret, at han vil forandre dansk politik. Der er ingen tvivl om, at Moderaterne vil gøre netop det.

HER PÅ Ekstra Bladet håber vi naturligvis, at det lykkes for kaptajn Løkke og hans muntre besætning at få succes med togtet og borde Christiansborg.

Mest for underholdningens skyld. Knap så meget for Danmarks.