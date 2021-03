Løsgængere

DEN BRITISKE tv-serie ’The Crown’ om dronning Elizabeth har vist det. Kongeliges iboende dramatiske konflikt er et konstant krav om selvfornægtelse til fordel for noget større.

Nu forlader næste generation princippet. Hertuginde Meghan og prins Harry vil ikke længere være med i det britiske kongehus. De vil være sig selv.

I ET amerikansk interview har de erklæret dronning Elizabeths kongehus krig. Med beskyldninger om racisme, arrogance og nedladenhed, som prinsen ufortrødent skriver ind som et tillæg til sin mor, Lady Dianas, tragedie og kranke skæbne i huset, hvilket Harry hævder at ville skåne sin hustru for.

HER PÅ Ekstra Bladet er vi republikanere. Vi synes ikke, nogen skal fødes med særlige privilegier eller have immunitet over for loven. Konflikten er imidlertid interessant, fordi den blotlægger en principiel udfordring for kongehuse i moderne tid.

Vi taler om en slags kulturopgør.

Idéen om at tilsidesætte sig selv og bide ydmygelser og længsler i sig for noget større, historisk eller samlende, er tydeligvis fremmed for prinsen og hertuginden. De taler om den kongelige familie, som er det en trædesten for deres selvrealisering. Som er de skuffede over 'firmaets' avancementsmuligheder og rigide belønningsmodel.

Vi taler en moderne mig-kultur over for pligten og loyaliteten i det royale liv.

VI HAR i dag fået det, kongehus-historiker Steffen Heiberg har kaldt ’det personliggjorte monarki’. I fremtiden vil det hele afhænge af de kongeliges personlighed – deres ’likeabillity’. Der vil ikke være megen hjælp at hente i institutionen selv.

Midt i den moderne mediedæknings 24-timers alarmberedskab og overvågning er de kongelige udstukket en rute, hvor dyden er smal, rabatten er farlig, og afstanden mellem succes og fiasko er lige så tynd som britisk tabloidpresses moral.

OVER TRE femtedele af briterne har kun levet under monarken dronning Elisabeth. En ny tid gryr i det britiske kongehus.

Lige nu meldes en stor del af briterne vrede på prins Harry og hertuginde Meghan. For at svigte pligten til fordel for noget, der minder om at sælge ud til Hollywood samt ren historieløshed og egoisme. Blinde for deres privilegier kræver de mere, end rimeligt er, og er blevet løsgængere.

VI REPUBLIKANERE kan spændt betragte udviklingen. Og konstatere, at nu om dage behøver man blot tilstrækkeligt med følgere for at leve royalt.