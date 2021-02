IFØLGE PLANEN skal Folketinget i morgen vedtage en ny epidemilov. For et år siden kendte de færreste til eksistensen af en sådan lov.

I dag ved og mærker selv småbørn, hvad paragrafferne handler om; tvangsindgreb, nedlukning af samfundet, isolation og påbud.

INGEN MED blot minimum af omløb i hovedet kan være modstander af en epidemilov, der nødvendigvis må indeholde elementer af tvang for at værne effektivt om folkesundheden.

Men indskrænkningen i borgernes frihed skal selvfølgelig balanceres med deres retsgarantier.

DEN NUVÆRENDE epidemilov, der udløber 1. marts, giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en uhørt magt. Formelt, altså. For reelt er det statsminister Mette Frederiksen (S) – og hendes regime af embedsmænd og rådgivere – der suverænt bestemmer, også når hun spiser makrelmadder eller pudser vinduer i frostvejr.

MENS EN ny coronabølge skyllede ind over landet i efteråret, fremlagde regeringen udkast til en ny epidemilov. Stod det til Moder Mette og co., skulle den ikke befæste, men udvide statens beføjelser.

Udkastet var et rædselseksempel på enevældig tænkning og gennemsyret af socialdemokratisk magtfuldkommenhed.

HELDIGVIS FIK udspillet fingeren af Folketinget. Regeringen måtte pille de værste paragraffer ud.

Forslaget, som partierne nu skal tage stilling til, er stadig problematisk. Det gælder bl.a. besøgsforbud på plejehjem, en luftigt formuleret bestemmelse om at indespærre f.eks. sportstilskuere og demonstranter, der har befundet sig i et smitteområde, og bøder til folk, hvis de nægter at udlevere personlige oplysninger.

SAMTIDIG STÅR det klart, at regeringen i arbejdet med den nye epidemilov har hemmeligholdt oplysninger, som ikke passer til den socialdemokratiske vi alene vide-tankegang. Det skete også under den første coronalukning for knap et år siden.

Jyllands-Posten har afsløret, at regeringen i flere måneder har fortiet, at Sundhedsstyrelsen har advaret mod dele af indholdet. I sidste uge måtte regeringen så offentliggøre knap 1400 dokumenter (!) om lovforslaget.

REGERINGENS hemmelighedskræmmeri har fået flere partier til at kræve den nye lov udsat. Det kommer næppe til at ske, hvilket i sig selv er en skandale.

For en epidemilov, der rummer vidtgående indgreb i borgernes frihed, bør ikke sjaskes igennem. Den er alt for vigtig til at blive dikteret af en formynderisk regering.