Luk nu den radio

ALLE VED DET: Ungdomsradioen Radio Loud har ingen lyttere. DAB-stationen er faktisk så langt fra sin målgruppe, at unge end ikke gør grin med Radio Loud. De ignorerer den fuldstændigt.

ONSDAG DUKKEDE en lille opmuntring angiveligt op for stationen. Den forkætrede kanal har lyttere, hed det i en ny måling fra Kulturministeriet. I første halvår 2021 har kanalen i snit haft 9000 lyttere, der har lyttet i fem sammenhængende minutter – om ugen.

MEN AK, to tredjedele af denne pauvre lytterskare er i aldersgruppen 56 år og opefter. Louds pålagte målgruppe er de 15- til 32-årige.

SELVOM DER med den selverklærede ’bulderbasse’ Simon Andersen fra Berlingske nu er indsat en ny Loud-chefredaktør, der nok kan ’disrupte’, rive en radio rundt og piske en stemning op, så er og bliver kanalen en luftspejling, som et inkompetent Radio- og tv-nævnet lod sig hallucinere af.

OG MAN GJORDE tillige en god radio fortræd, da man i udbuddet fravalgte den allerede mere end beståede Radio24syv. En station, der i tåbelig politisk indebrændthed fra ikke mindst Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev tvunget bort fra FM-båndet.

IRONIEN VAR SÅLEDES til at få øje på i sidste uge. Her leverede et nyt Radio- og tv-nævnet en sønderlemmende kritik af Radio Loud. Kanalens oprindelige ansøgnings-løgn, som Radio- og tv-nævnet burde have gennemskuet, fejler på stort set alle afgørende parametre ifølge nævnets egen rapport.

DER SENDES IKKE LIVE. Man dækker ikke hele landet. Der er ingen interaktion med lyttere osv. Det sidste er måske også lidt svært, når der reelt ikke er nogen lyttere. Eller hvis man er en ’ungdomsradio’, og en eller anden, der hedder Jørgen, på 65 år er den eneste, der ringer ind.

FIASKOEN ER FØLGELIG fortsat fuldstændig og total. Den indrammes blot af det nævnte lyttertal. Det er ikke alene pinligt. Det er i den grad også en hån mod skatteborgerne.

VI HAR I DANMARK små lokale ugeaviser med betydeligt større publikum. Og ingen af dem får 65 millioner kroner i årlig støtte.

RADIO- OG TV-NÆVNET har givet Radio Loud 14 dage til at redegøre for, hvordan kanalen vil rette op på forholdene. Fristen udløber om få dage. Derefter har kanalen fire måneder til at udføre tricket.

’JA, SOM OM,’ som ungdommen siger. Og dertil er kun ét at føje: Så må det også være slut.