SKAT bruger millioner af timer på din og min selvangivelse. Om kørselsfradraget er opgjort rigtigt, om vi har husket at få alle gaver med, og om vi har firmabetalt kaffe, gummistøvler og uniform. Spild af tid, ikke mindst set i lyset af hvordan smarte skatte tricktyve har lænset systemet for milliarder, alt imens medarbejderne koncentrerede sig om petitesser og ligegyldigt jantelovs navlepilleri.

Det fik forleden min kæreste til at spørge: ‘Hvorfor sender vi ikke bare en check direkte til svindelbankerne og skattetyvene?’

Faktum er, at SKAT ikke magter at stoppe de store skatteterrorister, og Finanstilsynet, som skulle holde øje med bankerne, bruger ikke den lovhjemmel, de har.

Men den største skurk af alle er de, der skabte muligheden for milliardsvindel og bedrag.

Venstre smadrede ganske enkelt SKAT i 2006 med Anders Fogh Rasmussen som den store minimalstats-general, lydigt assisteret af løjtnanterne Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Skatteligningen blev flyttet fra kommunerne til staten, 2500 medarbejdere blev fyret, og vi har indtil videre – løst anslået - mistet 100 milliarder kr. i skatteindtægter.

Nu vil de samme politikere så genoprette tilliden til skat. Men det er for sent. Tilliden er væk, ikke kun til SKAT, men til hele det politiske system.

Det bliver ikke bedre før politikerne ser virkeligheden i øjnene. Skattesystemet i Danmark er blevet alt for indviklet.

Jeg vil påstå, at virvaret af undtagelsesparagraffer, refusioner, fradrag og tilbagebetalinger er medvirkende til at undergrave fællesskabet. Skattesystemet skaber ikke lighed, men udbygger ulighederne. De små fisk bliver nidkært knaldet, mens skatteterrorister nærmest har frit spil til at lænse fællesskabet for milliarder.

Småborgere granskes med en grundighed, man i dag ønsker sig, at finansverdenen blev udsat for. Vi taler om bittesmå beløb i den store fælles sammenhæng.

Drop nu nidkærheden og de mange absurde fradrag og ting, vi skal kontrolleres for. Når det sker, bliver der tid til at forhindre, at nogle få, grådige skatteterrorister lænser fællesskabet for milliarder. Og vi vil igen få tillid til systemet.