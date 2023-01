Lukker og slukker

PERNILLE VERMUND detonerede en bombe internt i sit parti, da hun i tirsdags uden forudgående varsel meddelte, at hun stopper som formand for Nye Borgerlige snarest muligt og ikke genopstiller ved næste valg.

Man kan sige, at beslutningen ikke burde være kommet bag på nogen, for Vermund har flere gange sagt, at hun ikke vil gro fast til taburetten som MF og kun sidde i Folketinget i én, måske to perioder.

ALLIGEVEL ER partiet i chok, hvilket selvfølgelig hænger sammen med partibossens altdominerende rolle. Som den politiske kommentator Noa Redington udtrykker det i Politiken: ’Pernille Vermund er dygtig til at være Pernille Vermund. Grov og respektløs. Postulerende og segmentsbestemt charmerende. Uden hende i front er det et oplagt spørgsmål, om Nye Borgerlige overlever næste valg.’

VERMUND (og Peter Seier Christensen) stiftede i 2015 Nye Borgerlige med en række ultimative krav på udlændingeområdet. Der skulle bl.a. lukkes ned for asylansøgninger og tages et opgør med internationale konventioner.

Men den seneste valgkamp viste, at yderligere stramninger over for flygtninge og indvandrere ikke længere har førsteprioritet hos vælgerne, og det fik Nye Borgerlige tydeligt at mærke: Kun 3,7 procent satte kryds ved partiet, der i månederne forinden var oppe på næsten ti procent i meningsmålingerne.

MANGE MENER, at det skuffende valgresultat er den egentlige årsag til, at den arkitektuddannede forkvinde trækker sig netop nu. Udsigten til fire år i gold opposition er ikke forenelig med hendes selvforståelse.

Nye Borgerliges fhv. personalechef Lars Kaaber siger til Jyllands-Posten, at partiet ’står i en forfærdelig situation og er i konstant livsfare.’

PERNILLE VERMUND har ikke formået at definere sin opfindelse som enten et protestparti eller et parlamentarisk løsningsorienteret parti. Er de systemkritikere eller nationalkonservative?

Hun troede, at hun via sin gennemslagskraft i medierne kunne overbevise vælgerne om, at flygtninge og indvandrere fra muslimske lande er roden til alt ondt – men her tog hun heldigvis fejl.

28. JANUAR træder hovedbestyrelsen sammen for at tage stilling til, om medlemmerne skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde for hurtigt at få formandsspørgsmålet afklaret.

Der er ingen kronprins i partiet, men i en rundspørge til de 59 byråds- og regionrådsmedlemmer bragt i Politiken i går peger 22 på folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen. Men han er ingen ny Pernille Vermund – på nogen måde. Så derfor risikerer partiet at måtte lukke og slukke efter næste valg.

Det vil vi ikke beklage.