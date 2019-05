Lurepasseren

ALT TYDER PÅ, at Mette Frederiksen bliver Danmarks næste statsminister – godt hjulpet på vej i denne valgkamp af Lars Løkke, som har omdannet blå stue til en rygende brandtomt.

Vel er meningsmålingerne ikke altid lige troværdige, men i de seneste måneder har de entydigt og markant peget på et regeringsskifte.

DET BEMÆRKELSESVÆRDIGE er dog, at Socialdemokratiet står stille i de fleste målinger eller endog til tilbagegang.

2015-valget med Helle Thorning ved roret blev endda betegnet som utilfredsstillende for partiet.

Så at rød blok denne gang synes at have et gevaldigt forspring, kan alene tilskrives SF, de radikale og Enhedslisten.

FORKLARINGEN er enkel:

Mange vælgere synes trætte af, at Mette Frederiksen så ofte lurepasser. At hun i sin stræben efter at blive statsminister undlader at tage stilling til vigtige spørgsmål af frygt for at fornærme dem, der skal bringe hende til magten.

SOCIALDEMOKRATIET er under hendes ledelse det parti, som oftest har trykket på den gule knap (stemmer blank) under afstemningerne i folketingssalen. ’Fedtspilleri’ som Kristian Thulesen Dahl kalder det.

TAG BLOT den stærkt omdiskuterede sag om øen Lindholm i Sydsjælland, som regeringen og DF har besluttet skal være udrejsecenter for kriminelle udlændinge.

Her undlod S at tage stilling, men i weekenden krævede beboere i Kalvehave og omegn et klart ja eller nej fra Mette Frederiksen, inden de sætter deres kryds 5. juni. Men det fik de ikke.

S-BOSSEN HAR heller ikke villet konkretisere sin store plan om at give nedslidte danskere ret til at gå tidligere på pension.

Og hun lurepasser også på spørgsmålet om, om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal rulles tilbage. Her er svaret, at det skal en såkaldt ydelseskommission først se på.

METTE FREDERIKSEN vil hverken støde DF eller vennerne i rød stue fra sig. Hun kan nemlig få brug for begge fløje efter valget.

Men som vælger kan man ikke bruge uld-i-mund-svar til noget.

DERFOR SKAL DU forlange klar tale, når du konfronterer politikere (fra alle partier) her i valgkampen, og gøre dem opmærksom på, at lurepasseri er uacceptabelt.

Især hvis man vil være statsminister.