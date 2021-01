Lyserød hyldest

Mette Frederiksen kørte i den lyserøde juhu-overhalingsbane i sin tale til nationen i går: Een lang feelgood-hyldest til ’os’ og ’vi’. Fuglene pippede og solen brød frem i teksten. Vi har bare reddet så mange liv i ét tappert socialdemokratisk fællesskab.

En tale, der har samme fordel som den, hun holdt sidste år: Den er svær at være uenig i. Og det var da opløftende, at hun ikke selv tager hele æren for, at vi klarer skærene, som hun plejer.

Sidste år brugte hun over ni minutter ud af 15 på at tale om tvangsfjernelser af udsatte børn. Mange sad lidt forbløffede tilbage. Løfterne blev i øvrigt en totalfuser – selvfølgelig skal de udsatte børn også hjælpes.

I år var ordet ’vi’ som sagt den røde tråd, fordi ’vi’ skal ranke os og lovprise vores måde at komme gennem corona-krisen på. En del læger og sygeplejersker vil måske nok synes, at de har båret 100 gange mere til det fælles bedste på deres smitteudsatte, overarbejdede skuldre end så mange andre. Med god ret! De hjemsendte, der fedede den på havetrampolinerne i foråret med deres hjemsendte børn, har måske ikke udført helt de samme historiske bedrifter, der fortjente Frederiksens sammenligninger med besættelsens udholdenhed.

Ingen har manglet vådt eller tørt, varme i radiatoren, busser til tiden eller kolde bajere. Vi kunne ikke komme til Mallorca eller Kilimanjaro, og det har været en pest at arbejde hjemmefra i den toværelses med småunger vrimlende om fødderne. Men lidelserne har da generelt været til at overse, trods alt, takket være sundhedsvæsenet, og fordi det private erhvervsliv i videst muligt omfang har tonset videre. Mange af dem med fortvivlende tab, som hun dog ikke nævnte.

Frontsoldaterne fik nogle få skulderklap – men det individuelle ansvar og selvopofrelse har sikret succesen, var ledetråden i skønmaleriet.

’Folketinget og folkevalgte har lagt hverdagens uenigheder til side og arbejdet for fælles bedste’, påstod Mette Frederiksen videre. Det er måske lige den strammeste? I betragtning af, at Folketinget nærmest er behandlet som et stempelkontor, hvor Mette Frederiksen tog røven på dem gang på gang ved lige inden forhandlingerne at meddele på tv, hvad hun ville. Hvad de i den grad har brokket sig over. Enevælden har også vist sine store mangler. Såeh ...

Politikerne må have krummet tæer. I ekstra grad måske en Lars Løkke, der egentlig havde en kæmpe sundhedsreform klar, inden han gik af. Den skulle tage højde for boomet af kronisk syge og ældre med 20 lokale sundhedscentre. Planer som Mette Frederiksen kasserede lige på stedet, og som aldrig er erstattet af andet end tom snak til trods for, at vi i dén grad trænger til en sundhedsreform.

Nu talte hun i går i den sædvanlige løse rille om, at der måske skal gøres noget mod centralisering og sygehuse. Ja tak, der er andet end corona i denne verden. For eksempel også klima. Det er ikke tilfældigt, at Dan Jørgensen er styrtdykket mod bunden i meningsmålingerne.