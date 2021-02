Lyt til provinsen

HVAD SÅ, Mette Frederiksen? Hvis vi i efteråret kunne lukke dele af landet ned, fordi covid-19-smittetallet eksploderede – f.eks. i Nordjylland – hvorfor kan vi så ikke åbne dele af Danmark, når det modsatte er tilfældet?

I DAGENS Ekstra Bladet forsøger provinsen at råbe statsministeren op. Og med god ret.

I TØNDER ER KUN to indbyggere testet positive inden for de seneste syv dage, viser tal fra Statens Serum Institut. Store jyske byer som Herning og Viborg har kunnet konstatere smittetal på henholdsvis 16 og ni de seneste syv dage. I Hillerød og Ballerup lyder tallene på 15 og 11 smittede inden for den seneste uge.

DET STØRSTE smitteproblem i Danmark er fortsat Vestegnen omkring København, og som Tønders borgmester, Henrik Frandsen, siger:

– De steder har jo ikke gavn af, at vi lukker ned her i Tønder. Derfor synes jeg, det er en god idé at begynde at regionalisere genåbningen, efter hvor vi har høje og lave smittetal.

OG LAD OS HER tilføje, at hvis man kan sende de små i skole, fordi smittefaren blandt børn i den alder er ekstremt lav, hvorfor kan man så ikke ikke give danskere i byer og regioner, hvor smittefaren ligeledes er meget lav, lov til at gå i butikker eller forsamles mere end fem personer ad gangen?

I SIDSTE UGE barslede Statens Serum Institut med en beregning over konsekvenserne af en genåbning af landet. Instituttet kom alt og alle i den samme gryde, rørte rundt og konkluderede, at denne ret var farlig. Men hvorfor regner instituttet ikke på eksempelvis Tønder, Viborg, Vejle eller Esbjerg for den sags skyld?

11 KOMMUNER i landet har nu så lav en smitte, at de er under myndighedernes tidligere bekymringsgrænse på 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. Og mange andre kommuner er særdeles tæt på. Borgmesteren i Tønder har derfor ret.

DET ER PÅ TIDE at åbne langsomt og regionalt op for Danmark igen. Ellers mister danskerne respekten for afstands- og forholdsreglerne.

ELLER VIL Mette Frederiksen virkelig ikke sætte en eneste dansker fri, før alle er erklæret negative? Statsministeren viste prisværdig evne til at lukke Danmark ned. Men nu står vi over for det svære: at lukke landet op på ny.

MANDAG ØNSKEDE statsministeren opsigtsvækkende nok en ’fuldstændig epidemikontrol’, før de store elever kan komme i skole. Kære Mette Frederiksen, har du ikke andet at byde de dele af landet, hvor der rent faktisk ikke er en epidemi?