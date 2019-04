MÅ DE RÅBE ’LGBT!’ i stedet for ’bøsserøv’?

Jeg spørger bare. Ikke for at provokere, men fordi jeg er i tvivl. Og nå ja, også fordi det sjældent er en god idé at lave rigide regler for sprog og dets betydninger.

En farce-lignende tilstand truer derfor i fodboldens forsøg på at gøre op med homofobi. DBU har tydeligvis intet begreb om, hvad ytringer er, og hvad ytringer kan.

DERFOR SKAL DOMMEREN søndag på Brøndby Stadion stoppe kampen mod FCK, hvis der råbes ’bøsserøv’. Bringer en højttalermeddelelse ikke råbene til ophør derefter, sendes spillerne i omklædningsrummet. Virker dette heller ikke, aflyses kampen.

Har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Dansk Boldspil Union (DBU) tænkt dette helt igennem?

Det er i sin orden at fordømme homofobi. Jeg er helt med. Men det er en god regel at undgå regler, man ikke kan administrere. Regler, man måske endda mister herredømmet over, fordi de ikke er tænkt igennem. Og det vil ske i dette tilfælde. I både konkret og overført betydning.

HVIS BRØNDBY er bagud, kan fansene så i øvrigt råbe sig til en revanche?

Og hvad nu, hvis Brøndbys supportere stiller med en tifo – eller nogen bare har et banner – hvor de ironisk kalder sig selv ’Brøndby-svans’ i stedet for Brøndby-fans? I så fald er homofobien jo fortsat til stede på lægterne, men bare ikke rettet mod en enkelt spiller?

Dette er imidlertid blot et mindre aber dabei ved de nye antihomofobiske regler. For hvad med krænkelser mod andre minoriteter ud over de seksuelle? Må man råbe ’spasser’? Må man kalde dommeren ’blind’?

Har Landsforeningen for cerebral parese og Dansk Blindesamfund ikke samme ret til at blive beskyttet mod krænkelse?

SÅ HVOR STOPPER dette i det hele taget? Hvis nu fansene står og hopper og råber ’CP, CP, CP!’ – forkortelsen af cerebral parese, tidligere kaldet spastisk lammelse – er det så i orden?

Debatten har foreløbig helt klassisk udviklet sig til for og imod. Enten går man ’all krænkelses-in’ mod homofobi og støtter forbud. Eller også lader man ’helan gå’ og forlanger al nedladenhed fra samtlige brune værtshuse bragt en stor megafon for munden. Og derimellem er der så få aparte indslag som eksempelvis den hurtigt talende, men sløvt tænkende Jim Lyngvild, der i Berlingske skriver: ’Kald mig bøsserøv og stop krænkelsesparatheden.’ For Lyngvild kalder nemlig selv sine bøssevenner for bøsserøve, så det er bare helt i orden.

JAVEL, HR. LYNGVILD, så hvis en sort mand siger, at han hele tiden kalder sine ’brødre’ for ’niggere’, så er der thumps up til, at alle vi andre sagtens kan gøre det samme?

Tillad mig at løfte det en anelse op. Næste gang, der er VM i fodbold, foregår det i Qatar. Her straffes homoseksualitet med døden. Kan vi gå ud fra, at UEFA og DBU stopper dette VM og sender alle i omklædningsrummet, indtil Qatar fatter det og hejser regnbueflaget? Eller tager DBU blot sit banner med teksten ’Sammen mod homofobi’ med til Qatar for, som DBU selv skriver, at ’understrege, at tolerance og fællesskab er blandt fodboldens grundværdier.’

FINDES DER EN udtryksform for at dække over den selvmodsigelse, at man gerne støtter regimer, der slår homoseksuelle ihjel, men tager afstand fra, at der råbes ’bøsserøv’ på hjemlige fodboldstadion?

Sprog er som vand. Når man opstiller forhindringer, finder det andre veje. De nye antihomofobiske regler og senest også bøder i dansk fodbold bør dø i sin vorden.

Hejs banneret, men lad være med at tage gidsler.