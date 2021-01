Målet og midlerne

STØJBERG og Mette Frederiksen spiller samme melodi, når de bliver anklaget for ulovligheder:

MÅLET helliger midlerne.

NU KOMMER Støjberg for en rigsret, fordi dét ønsker et flertal af Folketingets partier. Samtidig slår hun på – ud til vælgernes tv-skærme – at hun bare ville skille barnebrude.

DET er bare ikke det, Rigsretten skal tage stilling til, og det ved hun jo godt: 

RIGSRETTEN dykker ikke ned i den politiske hensigt, men forholder sig kun til, om hun brød loven. Og det tyder alt, som bekendt, på, at hun gjorde. Derfor er det kun velkomment for os allesammen, at det bliver afklaret.

... I STEDET for at hun fremturer med sin selvretfærdige opfattelse af lov og orden.

METTE Frederiksen læner sig også op ad en rigsretssag, siden ordren til at slå samtlige mink ihjel kom på et ulovligt grundlag.

DERFOR manøvrerede hun i sine kommentarer til Støjbergs rigsretssag med en række uldne formuleringer, der kan bygge op til en tilsvarende gardering mod anklager om ulovlige instrukser:

AT ’det er vigtigt for Socialdemokratiet at gøre klart, at en minister både kan og skal sætte den politiske retning, herunder kunne udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurderinger og indstillinger ...’. Og mere af samme skuffe.

DET ligner et forsvarsskjold a la Støjberg mod kommende anklager mod Frederiksen selv: Det kan godt være, det var ulovligt, men det skete i en højere sags tjeneste – folkesundheden. Også statsministeren blander jura og politisk hensigt, og en del vælgere labber det i sig.

PÅ den måde har Støjberg og Frederiksen held med samme type smart manipulation.

MENS vi venter på Rigsretten, venter vi også på en afklaring af Støjbergs fremtid. 

STØJBERG selv hældte i går en skidtspand ud over sin partiformand, fordi han gav hende ’den største mistillidserklæring, man kan få’, ved at bakke op om en rigsretssag mod hende. Hvad der så ikke er rigtigt, men hun fik da pudset martyrglorien.

MEDVINDEN fra DF og Nye Borgerlige er også mere et smart sidespor.

DERES flirt, kolde hvidvin og åbne arme er jo lige så meget et trick til at score point på hendes offerrolle og i samme hug at genere en V-formand, der er på hælene. 

I øvrigt vil Støjberg stå med fletningerne i postkassen, hvis hun bliver frikendt ved en rigsret, som hun forudser, og i mellemtiden har skiftet parti.

KORT sagt noget gebommerligt rod, der bliver ved med at cykle rundt i lang tid, fordi både en statsminister, en tidligere V-minister og en ekstrem højrefløj forplumrer det hele ved at tale om politiske hensigter i stedet for lov og ret.