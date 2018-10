Mændene der ødelagde SKAT

Er der nogen derude, der har tillid til SKAT nu om dage?

Nå, ikke. Så lad os tale om, hvis skyld det er.

Man kommer ikke uden om Kristian Jensen, Danmarks nuværende finansminister og tidligere skatteminister. Heller ikke uden om hans chef i skatteministertiden tilbage i 2005, Anders Fogh Rasmussen.

To af Danmarks førende eksperter i offentlig forvaltning, professor Jørgen Grønnegaard Christensen og professor Peter Bjerre Mortensen, kortlægger i en ny bog, hvor katastrofal VK-regeringens nedlægning af det kommunale skattevæsen til fordel for et stort statsligt SKAT var tilbage i 00’erne.

Det nye SKAT blev etableret på lykke og fromme. Uden rigtigt at undersøge konsekvenserne. Anders Fogh Rasmussen, Kristian Jensen og for den sags skyld daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lagde dermed grunden til, at Danmark de næste ti år mistede mindst 100 milliarder skattekroner.

Alt sammen fordi de på et ’løsagtigt, letfærdigt og mangelfuldt’ grundlag hævdede, at man både kunne effektivisere og samtidig indkræve skat. Fyringer af tusinder skattemedarbejdere i 2006 indledte lavinen.

I dag kender vi remsen: Milliardsvindel med udbytteskat, uigennemskuelige moms-afregninger, vilkårlige ejendomsvurderinger, manglende efterforskning af skattesnyd, ubrugelige it-systemer, horribelt inkompetente chefer og så videre.

Og derpå en trængsel ved håndvasken, som var alle dørhåndtag på Christiansborg smurt ind i tjære. For siden Kristian Jensen har både S, SF og R alle leveret diverse skatteministre, der såmænd heller ikke magtede deres ansvar.

Regeringen afsatte for et par år tilbage syv milliarder kroner til at få styr på SKAT. Man afsatte altså syv milliarder for at udbedre det hul, man selv havde slået i skroget på SKAT for at hindre skibet i at kæntre.

Det skete for ’at genoprette tilliden’, som nuværende skatteminister Karsten Lauritzen hævdede.

Dette viser, hvor alvorlig miseren om SKAT er. For mister vi borgere tilliden til statens væsentligste institutioner, er det et skred, der kan koste langt mere end de nuværende 100 milliarder kroner. Det kan koste os selve velfærdssamfundet.

Man risikerer, at vi borgere begynder at opføre os som ministre. Unddrager alt, hvad vi kan slippe afsted med. Hvormed det hele er tabt.

