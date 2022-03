Mageløs arrogance, Dan

Først lovede regeringen under store fanfarer og med ministeransigterne lagt i de SoMe-egnede forstående folder, at udsatte danskere skal holdes skadesløse for de galopperende varmeregninger.

Underforstået: Nøj, hvor vi forstår almindelige mennesker og kerer os om deres påtrængende problemer.

DET ER BARE en gammel løgn. Spin og bragesnak det hele. Regeringen formår nemlig overhovedet ikke at levere på løfterne.

For nu viser det sig helt skandaløst, at varmechecken først kommer til august. Tidligst, altså.

Og hvad hjælper det, når den kæmpestore regning ligger der lige nu, og når husholdningsbudgettet ikke hænger sammen?

INGENTING, selvfølgelig. Og man kan undre sig over, at regeringen vil være det bekendt.

Havde det ikke lige været for den mageløse arrogance, ville det være til at slå sig på lårene af grin over denne himmelråbende inkompetence.

Forklaringer er der selvfølgelig nok af. Hændervridende har energiminister Dan Jørgensen hen over de seneste dage forsøgt sig med allehånde af slagsen.

FØRST VAR DET noget med, at Folketingets medlemmer har været ude at rejse og derfor ikke har kunnet stemme om forslaget. Derefter en tåget forklaring om, at det var svært at få Folketinget til at hastebehandle sagen. Og senest lyder det, at der ’er en masse teknik’ i forslaget.

’Det er en uvant situation, og vi har ikke prøvet at lave de her ordninger før, og det tager noget tid.’

OVERSAT: Det er alle andre end regeringens skyld.

Hertil er der bare at sige: Det er for tyndt, Dan. Tag ansvaret; det var DIN regering, der lovede dette her. Se at få det fikset. Hellere i dag end i morgen. Tag eventuelt ved lære af coronaperioden, da I jo mildest talt ikke havde problemer med at rykke hurtigt.

Vi gider kort sagt ikke høre på alle dine søforklaringer.

FOR SKÆRER man dem væk, står ét nemlig tilbage: I sjoflede dem, som I påstod at være der for. De allersvageste.

Dem, der ikke bare – som os på livets solside – kan ringe til banken og få lov til at overtrække kontoen, indtil I har nosset jer sammen til at sende pengene. Dem, for hvem den lovede håndsrækning udgør forskellen mellem at blive boende eller måtte flytte.

Ærlig politik er at levere.

Uærlig og gusten politik er at lade som om. At indkassere de billige point

– og så i øvrigt være flintrende ligeglad.