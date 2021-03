TO GRELLE eksempler i sidste uge demonstrerede, hvor magtliderlig regeringen er efter at spille med musklerne og vise ’handlekraft’.

VÆRST er naturligvis dommen over en 30-årig kvindelig demonstrant, Nanna Skov Høpfner. Hun skal nu formentlig to år i fængsel på grund af sin grove opførsel under en demonstration 9. januar. De protesterede mod corona-restriktionerne.

INGEN er i tvivl om, at kvinden gjorde noget ulovligt på flere felter.

MEN AT straffen skal fordobles, fordi demonstrationen havde ’noget med corona’ at gøre, er vildt. Havde hun gjort og sagt nøjagtig det samme under en klimademonstration, var hun kun blevet idømt den halve straf – et års fængsel.

HASTELOVEN fra april sidste år, der kan fordoble straffen for corona-relateret kriminalitet, var egentlig tiltænkt tyveri af håndsprit og svindel med hjælpepakker. Flere dommere advarede om, hvad loven kunne udarte til, men blev ignoreret. Både Enhedslisten og de radikale stemte imod loven. Flere ja-partier har efter dobbelt-dommen travlt med en gang rygsvømning . De vidste åbenbart ikke, hvad de stemte ja til. Pinligt. Men bedre fortryde sent end aldrig.

S FORSVARER derimod sit magtgreb med fængselsdommen. Den er helt fair og efter deres bog. Partiets retsordfører, Jeppe Bruus, sagde f.eks. til en avis: ’Vi sender et signal om, at vi ikke vil acceptere, at folk i ly af corona begår kriminalitet. Det er ligegyldigt, om det så er hjælpepakker, snuppe værnemidler eller begå vold mod tjenestemand i funktion.’

MAN MÅ også spørge: Hvem er det lige, der hamrer ekstra til i ly af corona? Og intet tyder på, at dommen virker præventivt, som Bruus hævder, den skulle. Tværtimod! Folk er rasende. Nanna Høpfner kan gå hen og blive martyr.

DEMONSTRANTERNES budskab virker idiotiske for de fleste. At kræve restriktionerne helt fjernet? Fordi man længes efter at gå på bar eller til fodbold. Eller fordi man tror, at corona er opfundet for at ændre menneskets dna ved at sprøjte gift ind i vores kroppe? I al deres håbløshed var demonstrationen dog borgere, der i bund og grund synes, at regeringen er for magtfuldkommen.

LIGE SÅ arrogant reagerede sundhedsminister Magnus Heunicke da han sidste mandag troede, at han kunne få en lydig accept til at tvangsteste beboerne i Vollsmose, som han mente ikke tog opfordringerne alvorligt nok. Men epidemi-udvalget i Folketinget stemte ham ned. Tvang er no go. Han reagerede forarget og tøsefornærmet.

HELT absurd virkede hans voldsomme tvangsplan, da det viste sig, at man lige havde glemt at regne over 1000 testede med. Så i stedet for at være et skrækeksempel på ghettoens ligegyldighed var Vollsmose faktisk supergodt kørende. 8000 ud af godt 9000 beboere var frivilligt testet, da sundhedsministeren ville tromle sine tvangstests igennem. Hastværk og magtbrynde igen hånd i hånd fra regeringens side.