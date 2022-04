MAGTDYRETS MASKEFALD

MICHAEL BOJESEN er et magtdyr.

Helt i toppen af kulturpyramiden har han tronet. Varme forbindelser til kongehuset, kulturglade erhvervsspidser og sangglade politikere har han plejet – rundt og rundt i de allerøverste samfundscirkler.

KULTUR-OLIGARKEN delte mere end 500 millioner skattekroner ud om året som fyrstelig formand for Statens Kunstråd.

Måske på grund af sine magtfulde forbindelser har han hidtil overlevet det mest utænkelige maskefald.

'Pigekorshemmeligheden' og Bojesens sexistiske adfærd i DR Pigekoret blev i Politiken afsløret af 12 tidligere korpiger.

BOJESEN VAR FØRST rystet og 'ked af det', men tog 'det fulde ansvar' og drog straks på orlov, fordi han havde brug for 'hviletid og refleksion for mig, min kone og vores børn'.

Alt sammen lige efter spin-håndbogen; køb dig tid.

DEN ORLOV varede kun i ti dage, så havde operachefen reflekteret sig frem til, at han skulle fortsætte fuldstændig som hidtil. Og det med at tage det fulde ansvar var blevet til halsstarrig benægtelse.

Også selv om to digre advokatundersøgelser landede og cementerede rygterne.

Michael Bojesen stod bag seksuel chikane og et seksualiseret miljø på sangskolen Sankt Annæ og i DR Pigekoret, konkluderedes det.

BOJESEN AFLEVEREDE lunser af sit imperium i bod. Bestyrelsesposten på Arken og kulturinstituttet i Rom blev droppet for at redde fremtiden og posten i Malmø Opera, lignede det udefra.

Hidtil har der manglet konkret skriftlig dokumentation for Bojesens sjofelheder udover de utallige vidnesbyrd.

MEN I TORSDAGS kunne Ekstra Bladet så for første gang give offentligheden et usminket indblik i Bojesens perverse tankegang via to mails, som vore reportere kom i besiddelse af.

Da Bojesen fik en video tilsendt med en ung talentfuld operasanger, var hans svar:

'Hun sang i DR Pigekoret og jeg kender hende fint. Hun har udviklet sig helt vildt sangligt og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med.'

Den unge sanger, der kom ind i Bojesens kor som fjortenårig, frygter ham stadig, fortalte hun chokeret til Ekstra Bladet.

I EN ANDEN MAIL til fagfæller sender Bojesen umotiveret en besked med link til en makaber drabssag, hvor en kvinde er blevet kvalt i fugeskum under en sexleg. Det får uopfordret Bojesen til at skrive om offeret: 'Hvem ville ikke have lyst til at dyrke lidt god fuge – eller flødeskumssex med hende her? Hun er noget af en frækkert.'

Hidtil har bestyrelsen for Malmø Opera været yderst fåmælt og fredet deres direktør. Nu skal de så mødes igen i næste uge.

Hvis MeToo-bølgen overhovedet skal give nogen som helst mening, må og skal det største, dokumenterede sexistiske magtdyr forlade sin post.