Magten har også Mette

SNART RUNDER antallet af offentligt ansatte i Danmark 900.000. En ny verdensrekord, hvis man ifører sig en klaphat. Men en tragedie, hvis man ikke er jubelidiot.

En analyse fra Dansk Industri siger ifølge Berlingske, at antallet af offentligt ansatte vil fortsætte sin mangeårige himmelflugt, hvis SVM-regeringen vælger at anvende blot en tredjedel af de 65 milliarder kroner, der hævdes at være til ’rådighed’ frem til 2030 på ansættelser i den offentlige sektor.

Og sådan bliver det. For sådan er den måske vigtigste fortælling om Danmark lige nu. En herskende administrativ klasse har gjort velfærdsstaten til sin egen i stedet for dem, den blev bygget til.

FORVALTNINGEN er vokset forvalterne over hovedet, så milliarder forsvinder i systemer med offentligt ansatte, der end ikke er i stand til at forklare deres egen familie, hvad deres arbejde går ud på.

900.000 ansatte i det offentlige betyder endnu færre hænder til private virksomheder. Vicedirektør i Dansk Industri Morten Granzau Nielsen mener derfor, tingene skal gøres 'mere effektivt i den offentlige sektor'. Han kunne lige såvel bede om en kommission, der skal godtgøre og kortlægge, hvor julemanden bor.

Man kan ikke forlade sig på regeringen, når det gælder at løse Danmarks måske største øjeblikkelige problem: Det store tricktyveri af den offentlige sektor. Danmark har i forvejen verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Lægger man folk på overførselsindkomster sammen med antallet af pensionister og plusser med folk ansat i det offentlige og folk ansat i virksomheder afhængige af det offentlige, nærmer vi os to tredjedele af vælgerskaren.

POLITIKERE, DER VIL nedskære eller begrænse velfærdsstaten, får ikke magten af vælgerne. Der er flest politiske point i at ville bevare den og øge den. Og det på trods af, at alle efterhånden erklærer sig utilfredse med den. Både dem, der betaler, samt dem, der modtager.

Der skal gøres op med ’pseudo-arbejde’ i det offentlige, fremturede Mette Frederiksen ved sin tiltrædelse som statsminister for fire år siden. Den omsiggribende kontrol med ’minut-tyranni’ og evindelige krav om dokumentation måtte ophøre. ’Vi er i gang med at dræne verdens bedste samfundsmodel for det vigtigste. Tilliden til, at andre passer deres arbejde.'

STATSMINISTEREN vidste, hvad der er galt. Hun kom bare ikke til at gøre noget ved det. Hun kommer i stedet til at sætte en kedelig rekord, som ingen andre end et forvaltningslag i det offentlige synes at have glæde af. Vi tror ikke, dette huer statsministeren. Hun finder det formentlig forkert at få denne klaphat på.

Vi er imidlertid nået til punktet, hvor Mette Frederiksen ikke har magten. Det er magten, der har Mette Frederiksen.