Magtens Mette

DER ER ÉN PERSON, som bestemmer i Danmark i dag. Hun hedder Mette Frederiksen (S). Det skal laves om. Vi kræver folkestyret tilbage.

MED DEN ARGUMENTATION fra samtlige partier minus Socialdemokratiet fejes regeringens forslag om at forlænge og stramme den nuværende epidemilov af bordet.

LOVEN BLEV VEDTAGET med lynets hast om aftenen 12. marts – dagen efter at landet lukkede ned – og gav regeringen hidtil uhørte magtbeføjelser. Den magt har statsministeren udnyttet i en sådan grad, at selv støttepartierne er begyndt at brokke sig over hendes egenrådighed og enevældige optræden.

EN PERMANENT epidemilov bør efter regeringens opfattelse indeholde bestemmelser, så den uden at spørge andre partier kan indskrænke forsamlingsfriheden ned til to personer, begrænse bevægelsesfriheden, lukke skoler og daginstitutioner, barer og restauranter, ekspropriere privat ejendom og tvangsvaccinere befolkningen.

DISSE BEFØJELSER lægges på papiret i hænderne på sundhedsminister Magnus Heunicke, men i realiteten lander de hos Mette Frederiksen. For Heunicke indkøber ikke en potteplante til sit forkontor uden først at spørge Mor Mette. Skrap kost, som ingen uden for S vil støtte.

KRITIKKEN ER BARSK både fra rød og blå blok. Og flere lægelige organisationer er decideret i oprør over bestemmelser om tvangsvaccination. Et uhørt skridt, lyder det.

STATSMINISTERENS hidtidige optræden under coronakrisen understreger behovet for demokratisk kontrol. Hun ynder at stå frem på pressemøder og kigge befolkningen dybt i øjnene, når den pålægges nye restriktioner. Og hun nyder at blive betragtet som den store leder, der skal have ro til at føre danskerne trygt gennem coronakrisen.

DET ER VORES allesammens adfærd, som i sidste ende afgør, om vi kommer helskindet gennem pandemien. Og det kræver, at der er fuld tillid til regeringens dispositioner. Den smuldrer, i takt med at minkskandalen breder sig.

METTE FREDERIKSENS magtbeføjelser var på sin plads, da Danmark blev lukket ned. Men hun har siden forvaltet dem så egenrådigt, at det er nødvendigt med en anderledes epidemilov for at forsvare demokratiet.