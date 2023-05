Magtfuldkomne Hummelgaard

STATENS MAGT OG STYRKE over for den enkelte borger er gigantisk. Derfor er politikernes mest grundlæggende opgave at styre sig. Eller rettere: at styre den magt, som de forvalter.

Det er her, autoritære ledere ofte fejler. De nægter at tøjle statens magt for at beskytte den enkelte.

OG SÅ TÆNKER DU MÅSKE, at vi kan ånde lettet op, for den slags ubehageligheder skal vi vel ikke bekymre os om her i Danmark? Jo desværre. Og det er vores magtfulde justitsminister, Peter Hummelgaard (S), der ikke vil stække statens overgreb mod forsvarsløse borgere.

DET ER SELVFØLGELIG hårde ord. Men slet ikke lige så hårde som Hummelgaards usympatiske politik over for uskyldige danskere, der har siddet varetægtsfængslet i måneder og år og gerne vil have erstatning. Hummelgaard benægter nemlig, at en forkert fængsling uden rettergang automatisk skal udløse en erstatning.

PETER HUMMELGAARD ER MINISTER for Danmarks retsvæsen. Og dermed er han også ansvarlig for de uretfærdigheder, som Ekstra Bladet har afdækket gennem flere måneder.

VI HAR DOKUMENTERET, at flere uskyldige danskere er blevet sat i fængsel uden nogensinde at have modtaget en dom. De har intet gjort forkert. Den efterfølgende retsproces har pure frikendt dem. Dette er i sig selv enormt problematisk, for i praksis udnytter staten dermed sit voldsmonopol til at spærre mennesker inde, uden at have givet dem mulighed for at forsvare sig i retten. Vi kalder det at varetægtsfængsle, og det kan give mening at gøre, når politi og dommere vurderer, at den mistænkte kan påvirke sagens gang, mens man efterforsker.

Men når det så viser sig, at den varetægtsfængslede er uskyldig, så skal det selvfølgelig udløse en erstatning og meget røde ører hos de ansvarlige. Men det gør det ikke.

SENEST HAR VI FORTALT historien om bilforhandleren Claus, som blev smidt i kachotten i fem måneder uden dom, fordi politiet og domstolene troede, at han havde stjålet nogle af sine egne biler. Det havde han ikke. Han blev frikendt. I mellemtiden lå hans liv og forretning i ruiner. Der er flere lignende eksempler. Nogle får aldrig erstatning, andre skal igennem lange juridiske tovtrækninger med Hummelgaards justitsvæsen for at få en økonomisk godtgørelse.

Justitsminister Peter Hummelgaard er ansvarlig for det hele, og han nægter at lave det om. Det er pinligt, at han ikke kan se, at staten pr. automatik skal kompensere de uskyldige, som bliver fængslet uden dom.