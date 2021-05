Man forstår at resten af Danmark undrer sig

LEDER: Var der nogen, der så billederne fra Brøndby og fejringen af DM i fodbold mandag?

Her så man, hvad der midt i denne coronatid føltes som en milliard-million mennesker, der pludselig trodsede alle forholdsregler og tilsyneladende væltede tankeløst rundt mellem hinanden.

Mandag gik Danmark således fra regeringens 'sammen ved at holde afstand’ til ’Brøndby til jeg dør'. Hvilket på 'Festegnen' – i yderste og tragisk fald - åbenbart skal tages bogstaveligt. Og Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at mindst én tilskuer var smittet. Og alle deltagere opfordres nu til at blive testet.

Man forstår den undren, resten af nationen sidder tilbage med.

Eksempelvis præster, der skal gøre det begribeligt for familier, at der er en grænse for, hvor mange der må være i kirken til farmors begravelse. Eller skoleledere, der skal forklare forældre og børn, at skolen lukker, fordi den på trods af nul smittede ligger i et sogn, hvor en anden skole har et par smittede.

Eller hvad med kulturlivet?

Som satiriker og skuespiller Frederik Cilius Jørgensen skriver på Facebook, så opfører han og andre i øjeblikket forestillingen 'Ebberød Bank' på Det Kgl. Teater, hvor de omhyggeligt må sørge for at begrænse publikum, sikre afstand og flytte billetindehavere og spille flere forestillinger:

'Men 25.000 fodboldfans kan få lov til at mødes og skrige hinanden ind i ansigtet på Vestegnen. Jeg tør slet ikke tænke, hvor stor en idiot jeg ville føle mig som, hvis jeg lige havde måtte aflyse Smukfest,' skriver Cilius.

Hvor mange tusinde, der var forsamlet mandag i Brøndby efter kampen, er uvist. Men Brøndby IF har et forklaringsproblem, idet den berømte fantribune 'Sydsiden' forekom lige lovlig tæt besat.

Som trommeslager i D-A-D, Laust Sonne, skriver på Facebook: 'Det skriger til himlen det her!! Og jeg skriger også. Men hvem fanden lytter??? De må have sat Absolut Joy på, de Brøndby-fans.'

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at det er reglerne og ikke brøndbyfansene, der er idiotiske. Et spørgsmål, der først opklares, i fald nogle sogne i Brøndby og omegn i løbet af nogle dage begynder at lukke ned. Sker det ikke, peger pilen derimod på forsamlingsreglerne. Og dermed på Mette Frederiksen og kompagni.

Og så har Brøndbyfansene i sidste fald vist vejen til fejring for os alle. For i så fald er der ikke længere grund til blindt at adlyde myndighederne.