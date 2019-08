Manden med de ti liv

Det siges, at en kat har ni liv. Lars Løkke Rasmussen har tydeligvis mindst ti. Han er ganske enkelt vor tids mest utrolige magtpolitiker, der nu på 20. år overlever den ene krise efter den anden.

Vi husker taxa-bilag, tøjsag, kvotekonger, privat-Lars kontra statsminister-Lars, rejser på 1.klasse – fortsæt selv listen. Fælles for alle kriserne er, at de er skabt af Løkke selv.

Men den her gang så den selvskabte krise langt alvorligere ud. For denne gang handler det ikke om underbukser, rejser eller ferier, men om politik.

Helt frem til fredag troede hele koret af kommentatorer, at Lars Løkke var i problemer. Næstformand Kristian Jensen havde i Berlingske komplet undsagt Løkkes valgkamp-flirt med hovedfjenden, Socialdemokratiet.

Men som altid gravede Løkke sig selv op af kviksandet.

Kristian Jensen kom intetanende og storsmilende til Venstres sommergruppemøde, hvor han fik en lige venstre af Claus Hjort og blev gennempryglet, inden han blev kørt til skafottet i en golfvogn af Løkke selv og offentligt ydmyget.

Nu er Jensen pludselig enig med Løkke i alt, og det handler i Venstre ikke mere om, hvem der skal være formand, men om hvorvidt Jensen overhovedet kan fortsætte som næstformand.

Det absurde er, at substansen i sagen er, at Lars Løkke med den socialdemokratiske valgkamp-flirt har bragt Venstre endnu længere væk fra regeringsmagten.

Løkke står som storbonden på slægtsgården, der fik bjerget hele sin egen høst i hus, men det skete ved at brænde alle de andre gårde i landsbyen ned.

Og nok kan Løkke prale af, at Venstre nu er lige så store som alle de andre borgerlige partier tilsammen, men hvad hjælper det, når hele det borger lige Danmark er lagt i ruiner? Derfor er kritikken af Løkke og ønsket om en ny formand på ingen måde forstummet i Venstre.

Spørgsmålet er stadig, hvor længe Løkke kan blive ved med at klæbe sig til magten, nu hvor de mest ambitiøse ikke mere har udsigt til at få et hold-kæft-bolsje i form af en ministerpost.