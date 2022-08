Manden uden markante meninger

SØREN PAPE vil gerne være statsminister.

Det er ikke ligefrem opsigtsvækkende. Det ville det være, hvis ikke Det Konservatives Folkepartis formand havde denne ambition.

Om Pape så overhovedet er egnet, er mere interessant. Det bliver et foreløbigt ’nej’ herfra, men det kan vi vende tilbage til.

I GÅR BESLUTTEDE Pape sig blot for at sige, hvad alle, der følger med i dansk politik, allerede havde luret. Iscenesættelsen var således mere interessant end budskabet. Fordi den sagde en del om dansk politik i almindelighed og det borgerlige Danmark i særdeleshed lige nu.

Det gælder om ikke at have for meget politik. Til gengæld skal der skrues fuldt op for påfugle-manererne. Også selvom ens budskab ikke fylder mere end en kort sms.

Med Christiansborgs slotstårn i baggrunden stillede Søren Pape sig således op i kridhvid, nystrøget skjorte og sagde ’Danmark’ og ’frit valg’ så mange gange han kunne, uden at det blev for pinligt.

Men Pape Poulsen har ikke meget at opretholde sin statsmandsstatur med. Som Ekstra Bladet afslørede for tre uger siden, slettede de konservative for nylig deres ’visioner’ – over natten. Idéen om flad skat forsvandt f.eks. sporløst.

SØREN PAPE SKAL tydeligvis ikke nyde noget af at stå i en valgkamp med løfter, han ikke kan forklare, hvordan han vil indfri. Det er lettere at stå på mål for så lidt som muligt.

Det er blevet en tendens, at politiske ambitioner er uden det politiske.

METTE FREDERIKSEN står afpyntet efter med minksagen at have lagt embedsværket i ruiner og bragt tilliden til sig selv i kritisk tilstand. Kampen om midten i dansk politik er genåbnet som stoleleg. Politiske idéer er imidlertid reduceret til karrusel-musik, der kan stoppes efter behag. Inger Støjberg kan f.eks. stille op helt uden politik. Og Lars Løkke kan male frit, frejdigt og helt abstrakt med farven lilla.

Søren Pape er uomgængeligt populær som person. Også mere end andre politikere, siger målinger. Det er han blevet på ikke at skille sig for meget ud. Ikke være markant. Ja, på dybest set ikke være i opposition.

Søren Pape Poulsen er egentlig en klump politisk modellervoks. Han fås i flere farver og kan formes af alle i eget billede.

SIDST, VI SÅ Pape tage personlig stilling til en kontroversiel sag, var, da han var påfaldende ubeslutsom om tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet. En statsminister af denne beskaffenhed er ikke anbefalelsesværdig.