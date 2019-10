Marie Krarups personlige muslim

DANSK FOLKEPARTIS indfødsrets-ordfører, Marie Krarup, kom for nylig op at slås med sine egne tilhængere på de sociale medier.

Krarup lagde et billede op af sig selv sammen med en ung kvinde. ’En kristen og en muslim i samme parti,’ lød den ledsagende tekst. Den unge kvinde, Amina Sardar, er muslim og ligesom Krarup medlem af Dansk Folkeparti.

KOMMENTARFELTET gik amok. ’Der bør ikke være muslimer i Dansk Folkeparti!’, lød det. Eller med variationer over selvsamme tema: ’Der skal ikke være muslimer i Danmark overhovedet’.

Selv siger Marie Krarup til Berlingske, at hun har slettet de værste kommentarer. De blev ’simpelthen for dumme’. Ifølge Krarup er det ’problematisk’, at hendes ’kernevælgere’ ikke selv kan se, at de modarbejder et integrationsforbillede.

’Amina er et strålende eksempel. Og der er andre, og dem skal vi holde fast i og vise, at de er forbilleder, og de skal ikke svines til eller stødes bort,’ forklarer Marie Krarup.

IRONIEN ER til at tage at føle på. I årevis har Dansk Folkeparti generaliseret om muslimer. Men når det går ud over en af deres egne, er det ’tilsvining’.

Forleden bragte Mandag Morgen en undersøgelse, hvor 28 procent af danskerne mener, at muslimer skal sendes ud af landet.

VI HAR SÅDAN set alle fulgt det gennem årene. Nogen – typisk fra Dansk Folkeparti eller tillæggende sogne – siger ’bederum’, ’burkaforbud’, ’badeforhæng’ eller ’burkini’. Og folk kramper til på de sociale medier. Nogle ligger i spasmer, mens de dirrende af vrede ud af skummet i mundvigene hvæser: ’Smid dem ud’.

DF har som bekendt profileret sig flittigt på det hver eneste gang.

MEN KONFRONTERET med effekten af eget virke siger Marie Krarup nu, at vi skal huske, at der findes forbilleder blandt muslimer. Og hvis folk glemmer det, er de ’simpelthen for dumme’.

Det er bemærkelsesværdigt, at Marie Krarup tilsyneladende er blank, når det handler om at regne ud, hvorfor en del danskere jamrer over det sekulære samfunds angivelige knæfald for islam og anråber Christiansborg, hver gang en 12-årig muslimsk pige kommer i skole med tørklæde.

Eller hver gang en politiker som hende selv lader sig afbilde med en muslim.

DANSK FOLKEPARTI går meget op i grænser. Måske er det på tide at overveje, hvor grænsen går med hensyn til radikalisere sine omgivelser i sin hævd på at bekæmpe andre, der er det.

Islamisme findes og skal bekæmpes. Det siger sig selv.

Hvor sørgeligt for denne kamp er det ikke, at der står et muslimsk medlem af DF og gerne vil være med hertil. For – surprise! – ikke alle muslimer er islamister, og så har DF om nogen selv forårsaget, at hun ikke må være med?

HVOR SELVMODSIGENDE er det ikke at bebrejde folk, at de har taget ens politik til sig?

Marie Krarups ’kernevælgere’ kan

ikke se, at de modarbejder integrationen af muslimer ved at fare sådan op. Kan tilsvinerne ikke se, at de modarbejder løsningen, spørger Krarup.

Svaret er indlysende:

Dansk Folkeparti har i for mange år ikke haft interesse i at løse problemerne eller afhjælpe situationen. Ønsket var hele tiden at skærpe den, fordi det var politisk opportunt.

NÅR MARIE Krarup kommer og erklærer det kristne og det muslimske foreneligt og mødes med foragt, rammes hun af noget, hun selv har kastet.