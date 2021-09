’MODIGT’ er et af de rosende ord, Ane Halsboe-Jørgensen får påklistret nu, fordi hun blev klædt ud og sminket af Jim Lyngvild som en vølve fra vikingetiden. Og det gav i første omgang kritik.

TIDLIGERE har Lyngvild også stylet andre politikere i sin dramatiske pop-historiske stil med pels og våben. Det er efterhånden hedere attrået af dem end at være med i ’Vild med dans’.

DENNE gang er det så kirke- og kulturministeren, der er majet flot ud. Hvad bliver det næste? Morten Bødskov vil sikkert gerne forklædes som Bruce Springsteen (men det overstiger nok selv Jim Lyngvilds evner at få lidt spræl i det talende cirkulære). Eller hvad med Trine Bramsen som Bismarck?

MEN hvori består det dristige for en minister i at tage en maske på og gemme sig? Hvor absurd. Det burde være omvendt.

VI savner da tværtimod, at ministrene og de andre politikere har mod og røv i bukserne til at stille sig frem, ærligt og flittigt arbejdende i det hverv, de er valgt til. Det vil så i høj grad også sige at svare på spørgsmål og stå ved deres politik.

HALSBOE fik blandt andet kritik for sit vølve-stunt, fordi det virkede aparte, at en ny kirkeminister lige præcis lagde ud med at give den som hedning.

MEN så er det, at politiske kolleger og andre straks hopper på den reality-agtige bølge og ’støtter’ hendes tapperhed. Man bliver så træt ...

NETOP NU er statsministeren aktuel i en ny gang showtime som topnavnet i TV2-serien ’Kurs mod danske kyster’ med familien Beha på skibet Wallenberg.

HUN, der for nylig jamrede i Politiken over, at politikerne ikke har tid til andet end at besvare evindelige spørgsmål fra den kritiske presse. Hvad hun jo ellers for sit eget vedkommende stort set har afskaffet. I stedet boltrer hun sig nu med sæler i Østersøen. Iført stram neopren, svømmebriller og et kærligt ’hej lille du’ til den første, fløjlsøjede statist.

SAMTIDIG får seerne den bonusoplysning fra Mette Frederiksen, at hun engang gerne ville være havbiolog. Sikkert! Ha ha.

FORSTÅ os ret – politikerne må klæde sig ud som Anders And eller påskeharen lige så tosset de vil. Svømme med blåhvaler eller haletudser.

BARE det ikke trådte i stedet for at svare på spørgsmål. For det er jo det, der desværre er sker. De er blevet utilnærmelige for konfrontation med det kritiske.

KVALMES man over deres selfies og showgas, er man bare ’elitær’. Et prædikat værre end MeToo og sorte håndværkere p.t. i dansk politik!

PROBLEMET er, at alt det poppede fylder mere end det egentlige. Dels er det sikkert sjovere og herligt ufarligt. Dels er der rigtig mange vælgere, der godt vil se det! Og som lige glemmer, at politik ikke kun er tivoli og selfies. Det er hårdt arbejde og mod til vedholdende at stå op for det, man vil og tror på.

I STEDET jagter de ’likes’ som en flok teenagere .