MAVE-QATAR ER EN grim sygdom. På lægesprog kaldes det ’funktionel dyspepsi’ – populært sagt en tilstand med sure opstød, halsbrand, kvalme og oppustet mavse. Det kan udløses af stress og søvnproblemer.

Lige nu er tilstanden øjensynligt udbredt i de øverste magtcirkler i Danmark. De stresser rundt og har svært ved at sove, fordi den herlige VM-fodboldfest i diktaturet er truet på grund af en provokerende presse. Især rendestensavisen Ekstra Bladet, der roder rundt i noget så lavt som migrantarbejdernes forhold. Tarmene vånder sig ved tanken om de mange herlige selfier med Hjulmands drenge, der er i overhængende fare!

TAG NU KRONPRINS Frederik, hyggefisen fra Amalienborg, der så grumme gerne vil til fodboldfejring hos emiren. Han orker bare ikke al den snak om menneskerettigheder, og han kender jo sportens korrupte system fra sin tid i Den Olympiske Komité. Den slags ligger i den menneskelige natur. Og så tillader Ekstra Bladet sig skisme at stille kritiske spørgsmål, mens han var på en herlig tur i Vietnam, der handlede om noget helt andet. Alle har glemt hvad, men den slags er da den sikre vej til kongelig kvalme og sort snak i den nævenyttige mikrofon.

ELLER DEN STAKKELS kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Hun har trippet om den varme VM-grød med en uldtot i munden. Skal-skal ikke. Hun vil så gerne. Hun er jo også sportens minister. Men selvfølgelig kan regeringen ikke blåstemple regimet med klaphat på. Omvendt så åbner det for en myriade af ubehagelige spørgsmål om samhandel med Qatar, hvis hun melder klart afbud eller boykotter.

OG DET ER JO OGSÅ synd for spillerne, for så er de taget som gidsler. De har jo glædet sig. Så hun har valgt folketingsvalget som medicin og bureaukratisk nødudgang. Så længe Mette Frederiksen forhandler på Marienborg, har vi jo teknisk set kun en fungerende regering, og sådan en kan sørme ikke repræsentere kongeriget ved VM i Qatar. Og så er den skudt snedigt til hjørne.

Men allerværst står det til i toppen af DBU, denne selvtilfredse organisation. En del af noget større, hævdes det selvsikkert; i hvert fald en del af et stort hykleri og en kultur med hermetisk lukkethed.

FØRST FLETTEDE DBU fingre med Qatars emir og sendte lystigt ungdomslandsholdene på betalte ophold i diktaturets varme og træning på de fine anlæg anlagt af migrantarbejdere. Men da vinden vendte, og stanken fra de døde migranter alligevel blev for ram, vendte DBU skråen og indledte den såkaldte kritiske dialog, som ingen forstår, hvad betyder. Man fandt på en populistisk løsning, hvor de danske drenge skulle løbe rundt med et Qatar-kritisk budskab om menneskerettigheder på deres træningstrøjer under VM.

MEN SÅ BLEV FIFA sure. Dette mafia-lignende organ går ikke ind for den slags. Og i stedet for at stå ved beslutningen rullede DBU lydigt om på ryggen og afslørede med den syge manøvre, hvor dybt deres sympati for menneskerettigheder stikker. Qatar burde aldrig have haft VM.

Og med mavekvalerne og sort snak har hele den herskende klasse afsløret sit eget hykleri.