Medierne er en del af magteliten

Vend blikket: 350 amerikanske medier fordømte i torsdags – i koordineret fællesskab – præsident Trump. De er trætte af at blive beskyldt for fake news og for at være en fjende af folket.

Men det de amerikanske medier fuldstændig glemte var at spørge sig selv: Hvorfor er det, at folk gider lytte til Mr. Fake News Trump? Selvkritikken var ikke-eksisterende.

Nye tal, offentliggjort i denne uge, viser, at 48 pct. af de republikanske vælger mener som Trump, at medierne er en folkefjende. Og endnu flere, bredt set, mener, at medierne er utroværdige. Nu er USA ikke Danmark, men parallellen er alligevel slående. Herhjemme scorer medierne konstant bundkarakterer i alle troværdigheds-målinger. Vi bliver kun overgået, eller skulle man sige undergået, af brugtvognsforhandlere og politikere.

Så måske skulle vi i de danske medier begynde at se lidt på os selv. Vi synes selv, at vi er skidegode, grundige og troværdige, men det synes vores læsere åbenbart ikke.

Jeg tror mistilliden handler om, at alt for mange ser os som en del af magteliten. Og magt er heldigvis noget, som de fleste er skeptiske overfor. Det burde medierne også være, fordi vores vigtigste berettigelse er at være dem, der kontrollerer magten.

Men der er alt for mange polerede studieværter, journalister og redaktører med slips og ufarlige holdninger. Det fungerer fint ved middagsselskaberne og receptionerne sammen med den øvrige magtelite – politikerne, erhvervsbosserne og deres hangarounds.

Men det fungerer eddermame ikke for folk udenfor magteliten. For få danskere kan genkende deres eget liv i de toneangivende danske medier. Det er derfor, der er bred folkelig opbakning til at skære DR ned til sokkeholderne og flytte Radio24syv til Jylland. Det kan jo ikke blive værre!

Billedet er naturligvis karikeret, men hvis danske medier ikke snart indser, at vi har en indbygget magt-systemfejl, så vil en dansk Trump også kunne vinde fodslag ved at erklære danske medier som fjenden.

De amerikanske medier har stadig ikke indset, at der er noget galt med dem selv. Nu taler de bare til deres egne, den halvdel af befolkningen, som synes Trump er en farlig nar.

I Danmark har medierne stadig chancen for at komme i øjenhøjde med hele Danmark. Vi er i gang med at se indad på Ekstra Bladet. Kan andre medier sige det samme?