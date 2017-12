MEDLØBERNE

PÅ ÅRETS SIDSTE dag er det tid til at gøre status. Hvis man tager dansk politik, er det hurtig overstået. Der skete ingenting i år udover at Folketinget vedtog en bunke groteske flygtningestramninger.

2017 vil blive husket som året, hvor regeringen gjorde det stik modsatte af, hvad den sagde, den ville.

LARS LØKKE Rasmussens påstand om, at han styrer landet, har intet hold i virkeligheden. Den eneste, der har slugt flere kameler end Løkke, er Anders Samuelsen. Vi ved nu, at han vil være udenrigsminister for enhver pris og er parat til at sælge alle Liberal Alliances mærkesager, hvis bare han kan få lov til at beholde sin elskede ministerbil.

JEG TROR IKKE, billedet vil ændre sig i 2018.

Regeringen er åbenbart parat til at køre videre som en embedsmandsregering, der bare administrerer den politik, som Helle Thornings regering gennemførte og samtidig æder alle de flygtningestramninger, som Martin Henriksen og Dansk Folkeparti kan finde på. Og det er ikke så få.

Jyllands-Posten har her i juledagene gennemgået de 67 flygtningestramninger, som regeringen bryster sig af at have gennemført. 16 af dem har aldrig været anvendt eller er uden effekt. Inger Støjberg siger, at for hende 'er det ikke et succeskriterium, at hver enkelt stramning har været i anvendelse'.

HVAD ER SÅ succeskriteriet? At mistænkeliggøre alle, der kommer her til landet?

Et eksempel er den forkætrede ’Smykkelov’. Den er kun blevet anvendt syv gange i forbindelse med de godt 10.000 flygtninge, der er kommet hertil, siden loven blev vedtaget. Altså ren symbolpolitik.

Men i virkeligheden skulle vi måske begynde at vende blikket mod alle de, der ikke siger noget i debatten. Vi ved, at Støjberg, Henriksen og Tulle er uden for pædagogisk rækkevidde.

MEN JEG KENDER en mand, som Søren Pind godt nok til at vide, at han på ingen måde ønsker at mistænkeliggøre alle, der kommer her til landet og heller ikke bare vil lave symbolpolitik for at lukke munden på de mest rabiate flygtningeforskrækkede danskere. Og der er mange andre i Venstre som Pind. Både i Folketinget og ude i kommunerne.

SÅ HVAD MED at lade 2018 blive året, hvor medløberiet stopper? Hvor det sande, folkelige Venstre, der kræver en stram udlændingepolitik, men ikke er inhumane, træder frem?

Og socialdemokraterne kunne passende følge efter. Det er beskæmmende at følge partiet stakåndet labbe alle symbolstramninger i sig af frygt for det, de tror, er folkedybet.

JEG SYNES, vi har danset længe nok efter Martin Henriksen og Inger Støjbergs falske melodi. Nu er det på tide, vi løser problemerne med de nye danskere. For der er problemer, men de bliver ikke ryddet af vejen med symbolpolitik.

