’En fejl’, ’meget beklageligt’.

Mere har Københavns Politi ikke at sige om, at en vanvidsbilisme-sag med voldsom personskade ikke nåede for retten, inden vanvidsbilisten tillige kørte en femårig pige ihjel.

Politi og anklagemyndighed nægter at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Det er foruroligende. Men det er desværre også symptomatisk for et politi og anklagemyndighed, der ikke ser ud til at kende til rettidig omhu eller forpligtelser over for offentligheden.

Den femårige Aya og hendes mor blev 28. oktober pløjet ned på Peter Bangs Vej på Frederiksberg af en påvirket Helmi Mossa Hameed. Det skete halvandet år efter, at Hameed i påvirket tilstand blev sigtet for at have invalideret en ung kvinde på samme vis. ’En fejl’ forhindrede sagen i at nå retten.

Man undrer sig derfor dårligt nok, når en anden vanvidsbilist stadig er på fri fod. Det drejer sig om den 27-årige mand, der er anklaget i sagen om vanvidskørsel i København på Langebro, hvor en 35-årig betjent blev dræbt. Han er åbenbart i London. Selvom retssagen skulle være indledt mandag, er han ikke blevet anholdt og returneret til Danmark.

’Jeg har i dag skrevet til retten og anmodet om, at retsmødet i morgen aflyses, således at vi ikke behøver at møde op,’ udtalte anklager Jelena Vestergaard Hansen søndag til Berlingske om, at sagen er udskudt – endda for anden gang.

Den 27-årige mand passerede, ifølge tiltalen, Langebro med en hastighed på mellem 108 og 125 km/t. – hastighedsbegrænsningen er her 50 km/t. – han snittede flere biler og ramte den modkørende bil ført af den 35-årige betjent, der døde af sine kvæstelser.

Folketinget har netop forhøjet strafferammen for vanvidsbilister. Fint, godt, på høje tide. Som politibetjent Jacob Kjær Christensen – en af initiativtagerne til et borgerforslag om strengere straffe på området og selv udsat for at miste sin lillebror, mor og faster pga. en vanvidsbilist – udtalte i november til TV2:

– Det har været en gennemgående joke i politiet, at hvis man skal slå nogen ihjel, så skal man drikke sig fuld og køre dem ned. Det er den billigste måde at slippe for straf på.

Men hvad nytter hårdere straffe, hvis politi og anklagemyndighed forsømmer deres opgave? Det er selvsagt forkert, at Københavns Politi og anklagemyndighed ikke vil tale om sagen om den femårige Aya. Her på Ekstra Bladet havde vi gerne refereret en redegørelse. Men egentlig bør de ansvarlige i anklagemyndigheden mest af alt tvinges til at besøge forældrene til den femårige, dræbte pige og svare på opfølgende spørgsmål.