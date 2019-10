Mens vi venter

DET VÆLTER frem med nyheder om klimaet. Den ene dag er der nye choktal for, hvor galt det går. Den næste byder på opløftende historier om nye opfindelser, som måske-måske ikke kan rette op på den katastrofale ubalance lokalt og globalt.

EN TING kan i hvert fald slås fast. Den såkaldte klimabevidsthed er endelig ved at slå rod i partierne – selvfølgelig bortset fra Nye Borgerlige, hvis formand Pernille Vermund slår hånligt med nakken og i mangel af mere fantasifulde vendinger kalder en klimalov for ’varm luft og bluff’.

OG SÅ ER vi fremme ved socialdemokraten Dan Jørgensen, der som klimaminister skal opfylde partiets valgløfte om en 70 pct. reduktion af drivhusgasserne i 2030.

OPRINDELIG var planen at få vedtaget klimaloven inden jul. Det kommer ikke til at ske. Træerne vil have lysegrønne blade, inden loven er behandlet færdig. Dernæst kommer den virkelig svære øvelse med at udmønte loven i en handlingsplan, altså få gennemført konkrete tiltag vedrørende bl.a. vindmøller, afgifter, elbiler, landbruget osv., osv.

DER BLIVER nok at se til efter årtiers rovdrift på klima og miljø, så det kan ikke undre, at Dan Jørgensen for tiden er den mest neddykkede minister, som afviser at kommentere noget som helst.

I STEDET må vi tage pejling af diverse andre ministre, og så begynder det at se sort ud. Transportminister Benny Engelbrecht har f.eks. afvist at lade klima og miljø få afgørende betydning, når Folketinget skal tage stilling til en fast forbindelse over Kattegat – et projekt der ikke kun vil belaste klima og miljø i ekstrem grad, men samtidig er komplet overflødigt.

BEDRE SER det ikke ud i Finansministeriet. I sidste uge trompeterede finansminister Nicolai Wammen, at han vil indføre en grøn regnemaskine, der skal beregne de klimamæssige konsekvenser af diverse forslag.

Det lød jo rigtig godt og fik også pæne ord med på vejen fra klimaorganisationerne.

MEN DA Politiken var så uvenlig at spørge, om ministeren i fremtiden vil være parat til at droppe forslag med røde tal i klimaregnestykket, fik han uld i munden.

BLOT TO eksempler på hvor flakkende regeringen opfører sig, når virkeligheden bliver konkret. Så det er med en vis skepsis, at vi venter på klimaminister Dan Jørgensen.

Det gør klimaforandringerne imidlertid ikke.